Cerco del PP a Puente en el Pleno por el caos ferroviario y la impuntualidad

El PSOE lleva en el Gobierno seis años y la puntualidad de los trenes de Renfe de alta velocidad se ha desplomado en los dos últimos años. Pero no solo eso, sino que, además, este año se han multiplicado los incidentes en la red ferroviaria, con trenes parados en mitad de la vía en pleno verano a temperaturas altísimas, o estaciones, como la de Chamartín, desbordadas de gente en plena "Operación salida" de vacaciones. Y pese a todo este caos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, sin atisbo de autocrítica, asegura que, en España, el tren se encuentra en "el mejor momento de su historia". Por todos estos problemas que están afectando a la red ferroviaria, el PP ha preparado un Pleno esta semana con dos iniciativas centradas en Puente: por un lado, se votará una proposición no de ley para recuperar las antiguas indemnizaciones por la impuntualidad; y, por otro, se interpelará al ministro por todos los incidentes que se han producido en los últimos meses.

Las cifras son muy elocuentes: según datos de la CNMC, ya en 2023, el número de trenes de alta velocidad con un retraso superior a los 15 minutos se incrementó en cinco puntos porcentuales con respecto a 2019 y este 2024 va camino de agrandarse todavía más esa cifra. De hecho, los datos indican que este año la puntualidad de Renfe ha caído por debajo del 80% (al 76%), es decir, el porcentaje de los trenes que no llegan a su hora debida ronda el 25% ya (en este caso, contando a todos los servicios, con AVE, Avlo, Alvia e Intercity). Esta impuntualidad ha hecho que el Gobierno se viera obligado a cambiar la política de indemnizaciones por impuntualidad y, desde el 1 de julio, pasara de abonar el billete completo cuando los trenes llegaban con media hora de retraso a hacerlo cuando llegan con hora y media de retraso.

La PNL del PP cuenta con tres puntos que se debatirán y votarán este martes. El primer punto plantea "revertir de forma inmediata los actuales compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe, restableciendo los existentes antes del pasado 1 de julio, pues ha supuesto un empeoramiento para los usuarios de los servicios públicos ferroviarios": es decir, volver a la media hora de retraso para que Renfe devuelva el importe íntegro del billete. El segundo punto insta al Gobierno a "adoptar todas las medidas necesarias para mejorar los servicios públicos ferroviarios de su competencia", actuando tanto sobre las infraestructuras como sobre los trenes, "con el fin de reducir drásticamente las numerosas incidencias que se vienen produciendo". Finalmente, en el tercer punto, se exige "inmediatamente" a Puente "que comience a gestionar de manera real y efectiva los servicios e infraestructuras públicas ferroviarias de su competencia en beneficio de los usuarios", en referencia a los continuos exabruptos del ministro, con ataques permanentes al PP.

Lo cierto es que, además de la interpelación (es un debate cara a cara entre un diputado del PP y el ministro) sobre los incidentes ferroviarios y la PNL sobre la impuntualidad en el Congreso, el PP también ha cercado a Puente en el Senado. En la Cámara Alta, los populares ya citaron a comparecer al ministro en el Senado a finales de agosto por todas las incidencias ferroviarias que ha habido durante el verano (aunque luego, la atención de su intervención se centró en el informe sobre la auditoría interna del Ministerio sobre la corrupción del "caso Koldo") e impulsaron una iniciativa en la Cámara Alta para reprobarle hace dos semanas, que salió adelante con el apoyo de Junts y de Esquerra.

Los retrasos de Renfe están teniendo un duro castigo económico para el Ministerio de Transportes ya que el año pasado el total de compensaciones por impuntualidad ascendió a 42 millones de euros, mientras que este año, tal y como ya informó LA RAZÓN, el importe puede alcanzar los 55 millones de euros. Y eso que a mitad del año (desde el 1 de julio), la política de indemnizaciones se ha endurecido ante el reguero de retrasos. Fuentes del PP reivindican que el partido ha impulsado "desde el minuto uno varías iniciativas para aclarar y revertir" la medida "injusta" de endurecer las indemnizaciones por impuntualidad y ha incidido "en que los esfuerzos se debían dedicar a trabajar de manera efectiva en evitar y minimizar el caos ferroviario que se avecinaba en España".

En este sentido, las mismas fuentes recuerdan que han formulado preguntas por escrito al Gobierno para saber si la nueva política de indemnización "era transitoria o definitiva" e, incluso, "si estaba basada en informes técnicos", pero los populares lamentan que "el Gobierno no sabe, no contesta, u oculta la verdad de sus intenciones" porque no ha concretado nada en sus respuestas. En este sentido, con la interpelación y la PNL, el PP va a intentar aclarar estas incógnitas en el Congreso.