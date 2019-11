Seis años de cárcel para Griñán y nueve de inhabilitación para Chaves y Álvarez

José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por el “caso ERE”. Manuel Chaves, a 9 años de inhabilitación especial.

Los dos primeros acusados que llegaron para la notificación de la sentencia fueron los ex directores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete, sobre las 10:50. Media hora antes llegó la magistrada Pilar Llorente. Sobre las 11:15 llegó el ex secretario general técnico Javier Aguado. Un par de minutos antes, el ex viceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez Román. La policía entró con un perro en la sala en la que se notificó el fallo. Se llama “Doris” y está especializada en localizar explosivos. Lo habitual “cuando se congregan personalidades”, según los agentes. Griñán llegó a las 11:30. Chaves minutos antes de las 12.La notificación, no obstante, se retrasó. A las 12:21, la funcionaria comenzó a llamar a los procesados por orden alfabético.

La Audiencia de Sevilla con esta sentencia acota el fraude de los ERE. El rescate que el Imperio Inca pagó a Pizarro por Atahualpa –más de 6.000 kilogramos de oro y el doble de plata– se estima como el más caro de la historia; y se presumía que el “caso ERE” podía competir con el mismo. Resuenan las palabras de Griñán ante el Supremo: «No hubo un gran plan pero sí hubo un gran fraude». Anticorrupción señaló que el sistema de concesión de ayudas «exigió» la aprobación de Chaves y recordó que Griñán conoció los avisos de la Intervención, por lo que «pudo y debió» parar las ayudas. Con ello, el panorama judicial para los ex presidentes de la Junta tomó un cariz complicado para sus intereses. El PSOE esgrimirá dos argumentos como escudo ante el fallo: no hay enriquecimiento ilícito ni existe financiación ilegal.

El fallo ha tardado 333 días, siendo la sentencia por la corrupción que más tiempo se haya hecho esperar, El «caso Gürtel», que afectó al PP, se sentenció en poco más de seis meses y el «caso Nóos» en siete. Con este fallo se sentencia la «pieza política» del fraude de los ERE. Quedan los juicios por las ayudas, también la causa de los fondos de formación o Invercaria. La (presunta) corrupción que no cesa, semilla de lo que la jueza Alaya consideraba una red de “clientelismo político”. Los jueces han conseguido que no se filtrara, a diferencia del caso del Procés, la sentencia. Con todo, los abogados en los pasillos han pasado de la prudencia de hace unas semana al pesimismo. La prevaricación y la malversación continuadas se daban por seguras. En casi una década, siete jueces han abordado la causa. De la polémica Alaya a la criticada Núñez Bolaños, denunciada ante el Poder Judicial por la “parálisis” de la investigación. Las defensas consiguieron ante la Audiencia que los responsables políticos ahora juzgados no vayan en las 146 piezas separadas pendientes. Todo empezó en enero de hace una década, con la grabación de unos empresarios de la hostelería en la que los responsables de Mercasevilla exigían una “mordida” para una escuela de hostelería, señalando que “la Junta ayuda a quien le ayuda”.

Chaves y Griñán dejaron sus escaños en el Congreso y el Senado, tras ser imputados por el Supremo y como contrapartida ante la exigencia de Cs para apoyar la investidura de Susana Díaz. “Termina una etapa en Andalucía, habrá un antes y un después”, señaló el consejero de Presidencia Elías Bendodo antes de conocerse la sentencia. El PSOE-A ha defendido la “honradez” de los ex presidentes. Ferraz hasta ahora guarda silencio. Próxima estación: el Tribunal Supremo. La macrocausa está abocada al Alto Tribunal, que tendrá que resolver los recursos de casación contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Será la segunda vez que los ERE llegan al TS. En 2015, tras elevar la jueza Mercedes Alaya una exposición razonada, se abrió causa contra varios aforados (Chaves y Griñán, entre ellos) pero la renuncia a sus escaños provocó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.