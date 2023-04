"Chulo, soberbio, matón de barrio"... las redes estallan contra Patxi López por su actitud con Alsina

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, nunca defrauda. Hoy tenía una cita con Carlos Alsina en el programa "Más de Uno" de Onda Cero y su actitud desafiante no pasaba desapercibida. Si bien el socialista no ha evitado meterse en todos los charcos, su brusquedad ha provocado que muchos de los espectadores afirmasen que "ha perdido los papeles" y le hayan afeado, precisamente, ese tono "chulo, desafiante y arrogante". Hay que recordar que no es la primera vez que la forma de actuar de López se convierte en noticia, más allá del transfondo de la entrevista que pasa a un segundo plano.

Algunos hablan de zascas épicos del periodista al diputado, que ha negado que la "okupación" sea un problema o que parece olvidar que hasta las últimas elecciones, quien gobernaba en Andalucía era el PSOE. Cero autocrítica, con mofa incluida del socialista, sobre la polémica de Doñana y malas formas a la hora de contestar a los contertulios. Por no hablar del rifirrafe a cuenta del IBI de la Iglesia y otros cultos religiosos. Ese es el resumen que las redes hacen de la intervención de Patxi López en la tertulia radiofónica.

Qué ha dicho en la entrevista

Metidos en faena, el portavoz socialista ha hablado sobre la decisión del Gobierno de igualar las ventajas fiscales de la Iglesia a otros cultos religiosos. López ha manifestado que esta decisión se ha tomado para "tratar a todo el mundo igual". Sobre si esto es un gesto que potencia la confesionalidad, considera que lo que fomenta es la igualdad en un estado aconfesional. "Cuando hemos empezado a gobernar hemos sido los primeros en conseguir que la Iglesia pague por el IBI", matizaba.

También ha hablado de las enmiendas a la Ley de Vivienda y si estas van destinadas a dificultar a los propietarios la salida de los okupas. En este sentido, Patxi López ha manifestado que la ley de vivienda hace que dependiendo del informe del juez se determine si la familia que está ejerciendo la okupación es una familia vulnerable o no.

Además, asegura que el 99,15 % de okupaciones se hacen en viviendas vacía de grandes tenedores o de fondos buitre. "El juez ya tiene instrumentos para actuar contra los allanamientos de morada que se produce cuando okupan la casa de alguien", ha indicado el portavoz del PSOE. Y ha dicho más: "No generen un problema que no existe, porque lo que no les gusta es que se limite el precio del alquiler".

Polémica de Doñana

Ante las acusaciones del gobierno de la Junta de Andalucía al Ejecutivo de que en Doñana no hay agua porque no se ha hecho el trasvase, Patxi López asegura que no es así, que "quien prometa un trasvase está mintiendo". "Este Gobierno no ha prometido un nuevo trasvase", comenta el portavoz.

"Que nadie espere que un trasvase le va a salvar el regadío porque no se va a poder hacer", ha asegurado. "Nadie puede prometer a los agricultores que tienen regadíos ilegales que van a tener agua porque no la van a tener", ha recalcado López.