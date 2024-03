La Comisión de Venecia debatirá este viernes el informe sobre la amnistía tras la polémica por la filtración del borrador

La Comisión de Venecia ha confirmado que emitirá su informe final sobre la proposición de ley de amnistía los próximos viernes y sábado 15 y 16 de marzo. Será en la ciudad italiana, en el marco de su 138º Sesión Plenaria. Tal como indica, se abordará el informe sobre los requisitos de las amnistías en materia de Estado de Derecho, "con especial referencia al proyecto de ley parlamentaria 'Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña'", informa en su página web y en sus redes sociales. Lo hace tras la polémica por la filtración de un borrador del dictamen.

Lo que se ha conocido hasta ahora sobre el supuesto informe de la Comisión de Venecia han sido algunas ideas en base a un borrador que se filtró desde Moncloa el viernes 1 de marzo, a última hora de la tarde. En un argumentario difundido desde el Gobierno, se daba cuenta de una serie de conclusiones que se atribuían al informe bajo el título "La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía".

Pero no era el informe final y la interpretación que se realizó estaba alineada con la norma que quiere sacar adelante el Ejecutivo. Sin embargo, en algunos párrafos, el documento de trabajo dejaba constancia de las consecuencias negativas en las que ha derivado esta proposición de ley. "El proyecto de ley de amnistía ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española”, señala. Y también destacaba que "La Comisión no intervendrá en la discusión política" y que "en particular, no se ha pronunciado sobre la conveniencia de la amnistía ni sobre su idoneidad para alcanzar el objetivo declarado, ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento españoles".

Pese a ello, la lectura que se ha hecho del borrador se ha centrado en los párrafos que, desde su punto de vista, pueden favorecer a la norma que perdonará los delitos del "procés". El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, aludía el "informe de la Comisión de Venecia" la semana pasada para justificar algunos de los cambios que se incorporaron en las enmiendas pactadas con Junts y que salieron adelante en la votación de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Y lo reiteró durante su última comparecencia en el Senado. "Dice el informe de la Comisión de Venecia, cuya petición agradezco mucho a los miembros del Senado, que debemos trabajar, y nos hace un mandato a España y al resto de países del mundo, en la Justicia restaurativa, que es tratar de buscar la reconciliación después de graves conflictos políticos. Pues bien, eso es la ley de amnistía", fue la interpretación de Bolaños en su última comparecencia en el Senado. En ningún momento admite que sus afirmaciones se basan en un borrador.

Y el presidente del Gobierno también mencionó el informe durante su visita a Chile. Allí, Pedro Sánchez señaló que el dictamen "apuntó algunas mejoras del proyecto de ley” (en realidad, es una proposición de ley, con un trámite más ágil y con menos controles, algo que, precisamente, cuestiona el borrador) y después de ello reiteró su idea de que la norma "entró constitucional y saldrá constitucional, acorde al derecho europeo”. Tampoco aclaró que tenía como referencia un documento de trabajo y no el informe final del órgano dependiente del Consejo Europeo.

El informe sobre la amnistía se aprobará en la próxima sesión plenaria, que también abordará otros asuntos que forman parte del orden del día. En total serán seis proyectos de dictamen relativos a Bosnia y Herzegovina, sobre determinadas cuestiones relativas al funcionamiento del Tribunal Constitucional; Bulgaria, sobre el Código de Conducta Ética para Jueces y sobre el Código de Conducta Ética para Fiscales e Investigadores; Hungría sobre la Ley LXXXVIII de 2023 sobre la Protección de la Soberanía Nacional; el Líbano sobre el proyecto de ley sobre la judicatura administrativa.