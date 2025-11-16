Peinado archiva la causa para la secretaria general de Presidencia

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la causa para la secretaria general de Presidencia, Judit González, tras interrogarle en el marco de la causa contra Begoña Gómez. Fuentes presentes en la diligencia confirman a LA RAZÓN que el togado ha decretado el sobreseimiento libre para la alto cargo de Moncloa, a quien imputó el pasado 4 de noviembre por delito de malversación de caudales públicos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid le citó inicialmente para el pasado 12 de noviembre, pero cambió la fecha para este domingo después de que una de las defensas alertara que le coincidía con otro señalamiento. Las fuentes consultadas explican que su comparecencia apenas se ha alargado una hora En el marco de la misma ha respondido únicamente a las preguntas del juez instructor y de su abogado.

El motivo del archivo, según dichas fuentes, reside en que el cargo desempeñado por la alto cargo de Moncloa no guardaría relación con los hechos investigados, en concreto, con el nombramiento de Cristina Álvarez, a quien también se le investiga por las gestiones de índole personal que habría llevado a cabo para la mujer del presidente del Gobierno.

En su auto de imputación, del pasado 4 de noviembre, Peinado emplazó a González a comparecer para informarle del objeto del procedimiento, el cual se tramita ya según la ley del tribunal del jurado.

Del mismo modo, citó también en calidad de testigos al presidente del Instituto de Empresa Diego de Alcázar; al que fuera vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio y al directivo de Google Miguel Escassi.