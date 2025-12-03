David Sánchez rechaza que las acusaciones populares actúen por separado en el juicio

El hermano de Pedro Sánchez no quiere que las acusaciones populares actúen por separado en el juicio que afrontará entre el 9 y el 14 de febrero en la Audiencia de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias a cuenta de su supuesto «enchufe» en la Diputación pacense.

Su defensa se ha opuesto, como han hecho el resto de acusados que se han pronunciado al respecto –entre ellos el líder del PSOE en Extremadura, y candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo– actúen en el juicio por separado, como han solicitado varias de ellas al instructor.

Para su abogado, Emilio Cortés, si se accede a esa pretensión –hasta ahora las distintas acusaciones populares han actuado en el procedimiento agrupadas en torno a Manos Limpias, la primera en personarse en la causa– «se complicaría» la intención de la Audiencia de cuadrar las fechas del juicio (debido a los compromisos procesales adquiridos de los letrados de acusaciones y defensas).

Y es que la defensa de David Sánchez asume que «no va a ser fácil hacer concordar» las agendas de los diferentes letrados «atendiendo al número de acusados» y de testigos y peritos (lo que llevó incluso al tribunal a habilitar sesiones vespertinas y hasta un sábado). Algo que se complicaría si en esa ecuación, argumenta, entraran además no solo el abogado de Manos Limpias, sino también los del resto de acusaciones populares que quieren tener voz propia en estrados durante la vista oral: PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa. Todas ellas solicitaron la «desunificación» de la acción popular con vistas al juicio para poder actuar «con su propia y autónoma representación y defensa». Porque, según argumenta, obligarles a permanecer unificadas «supone una injerencia directa en el núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva».

Tres años de prisión

Pero la defensa de David Sánchez –para quien las acusaciones populares reclaman una condena de tres años de prisión y una multa de 32.000 euros– no ve motivos para que intenten «emanciparse nada menos que en los prolegómenos de la celebración» de la vista oral. Sin acreditar, dice, «ninguna razón justificativa y asumible que rompa con la tradición de esta causa al respecto».

En el escrito en el que se opone a esa petición –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, su abogado recuerda ante las diferentes líneas de actuación que esgrimen para desligar la acción popular que el ordenamiento jurídico «resuelve esos conflictos de intereses de conformidad con el criterio de la mayoría, ya sea simple o reforzada», exigiendo que se actúe «en interés del colectivo».

En el mismo sentido, recuerda que los letrados de las acusaciones –en este juicio, como sucedió en el que sentó en el banquillo al fiscal general del Estado, finalmente condenado, la Fiscalía no acusa– «podrán asistir a la sala de vistas» durante el juicio «e incluso dirigirse al abogado» de Manos Limpias, José María Bueno, por mensaje «si entienden necesaria alguna intervención» durante la vista. En todo caso, para la defensa de David Sánchez resulta «llamativo» que ni los abogados de los acusados ni la Fiscalía se han opuesto nunca «a nada que tenga que ver con esto, comprendiendo que no comparecer en estrados no significa» que no puedan defender sus intereses en el procedimiento.

17 fechas en rojo ante un cambio de calendario

El letrado del hermano de Pedro Sánchez no aprecia «cuál es el objetivo específico de cada una de las partes que buscan desprenderse de tronco unido», pues afirma que «no se expresa con la claridad debida» a qué responde esa «disensión» entre las acusaciones populares en los escritos en los que instan la medida. De hecho, recuerda que todas ellas «han venido actuando sin queja» representadas por Manos Limpias e incluso respaldaron «un pliego conjunto de prueba».

Y a este respecto subraya que la decisión de la instructora, la magistrada Beatriz Biedma, de que actuaran bajo el paraguas de Manos Limpias consta en «una resolución firme». Una resolución que, reitera, «sigue rigiendo en este momento procesal».

Aunque la celebración del juicio a David Sánchez está fijada entre el 9 y el 14 de febrero, lo cierto es que esas fechas están en el aire por las agendas de los letrados (el letrado de Manos Limpias ha solicitado un cambio al coincidirle con otros señalamientos). De ahí que el tribunal haya solicitado a las partes que faciliten su calendario de actuaciones procesales de los próximos meses por si hubiera que modificar ese calendario. Una información que ya ha facilitado, entre otros, el abogado de David Sánchez, que ha señalado 17 fechas en rojo entre enero y octubre (aunque ninguna entre el 9 y el 14 de febrero): el 13, 14, 26, 27, 28 y 29 de enero ; el 4, 17, 18 y 24 de febrero; el 5, 11, 17 y 18 de marzo; el 22 de abril; el 20 de mayo y el 21 de octubre.