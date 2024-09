El jefe de las tropas españolas en Líbano: "La situación actual nos preocupa, pero no nos sorprende"

Después de varios días en los que la información sobre la situación en la que se encuentran los más de 650 militares españoles desplegados en Líbano llegaba a cuentagotas, a última hora de la tarde de hoy, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), ha remitido un vídeo y unas declaraciones del general Guillermo García del Barrio, al frente del contingente español, en las que envía un "mensaje de tranquilidad" en el que deja claro que se encuentran "bien" y "priorizando siempre la seguridad de todos y cada uno de nuestros soldados".

Las palabras del general llegan horas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntase que los efectivos españoles pasan unas 14 horas al día en los búnkeres como consecuencia de los bombardeos por parte de Israel, muchos de los cuales se producen a poca distancia de sus posiciones, en este caso la base "Miguel de Cervantes" de la localidad de Marjayoun y los dos puestos de observación cercanos bajo responsabilidad española. Y así lo ha confirmado el jefe del contingente, explicando que, tras los ataques de los últimos días, las medidas de seguridad "se han visto incrementadas", principalmente aquellas que implican "acoger a todo el personal en la posición de Naciones Unidas más cercana y llevar el equipo de protección puesto" (nivel 2) y las que les obligan a "desplazarse a los búnkeres que existen en las diferentes posiciones" (nivel 3). Siempre, ha insistido, "con la finalidad de priorizar nuestra seguridad en el cumplimiento de los cometidos asignados".

"En una misión militar, el riesgo cero no existe. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Naciones Unidas no es objetivo de ninguna de las partes", ha querido incidir el general español, recordando que "tanto Israel como Líbano han aceptado nuestra presencia donde desplegamos".

El mando también ha explicado que desde el pasado día 23, las patrullas que realizaban habitualmente por la "Blue Line" (la tensa frontera entre Israel y Líbano establecida por la ONU en el año 2000) "se han limitado a las estrictamente necesarias y, por tanto, nuestras actividades se han reducido”. Eso sí, ha dejado claro que siempre realizan sus desplazamientos "en vehículos acorazados y nunca solos, manteniendo siempre contacto permanente con nuestra base".

"Mentalizados"

Y pese a la situación en la que se encuentra el contingente, el general ha querido destacar "la preparación de todos y cada uno de los integrantes. Durante los seis meses de preparación en España antes de desplegar, nos preparamos específicamente para esta misión, volcando especialmente nuestro esfuerzo en mentalizarnos para afrontar las situaciones que actualmente estamos viviendo". Y ha hecho hincapié en que "la situación actual no nos sorprende, lo cual no quiere decir que no nos preocupe”.

"Hoy aquí nos necesitan más que nunca y por eso nos hemos preparado y por tanto, sabemos cómo hacerlo", ha enfatizado.

Porque, ha querido hacer hincapié, "les preocupa la población civil, que se encuentra expuesta a los ataques entre ambas partes, porque, gracias a la labor desarrollada por todos los contingentes españoles en esta misión, los militares españoles se sienten muy queridos por ellos. Sentimos sus desgracias como nuestras. Recibimos muchas llamadas de personas procedentes de las poblaciones aledañas a la base para interesarse por nuestra situación, y eso dice mucho de ellos", ha añadido García del Barrio.

Pero, sobre todo, ha incidido en que "sentimos preocupación por nuestras familias y sobre todo por la información que pueden recibir sobre las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo actualmente". En este sentido, ha señalado que "el contacto con las familias está asegurado y es permanente". Salvo, eso sí, "cuando adoptamos las medidas de seguridad que nos aconsejan desplazarnos a los búnkeres" porque "los medios de enlace civiles tipo wifi se restringen por nuestra seguridad", ha explicado para añadir: "Sabemos que esto puede producir preocupación en nuestras familias, pero todos ellos deben comprender que es por nuestra seguridad y no deben preocuparse, aunque somos muy conscientes de que, a veces, no resulta fácil para ellos".