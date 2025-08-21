Marlaska está dispuesto a comparecer la próxima semana en el Senado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que está dispuesto a comparecer la próxima semana en el Senado, tal y como ha solicitado el Partido Popular, para rendir cuentas sobre los incendios forestales que calcinan España -además de haber citado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la titular de Defensa, Margarita Robles-.

Para ello, el ministro se ha justificado en que lo hará porque el Gobierno de España "no está de vacaciones", mientras que ha apostillado que, en su caso, el periodo vacacional es una situación "casi desconocida". "Esa es una situación casi excepcional, casi diría que desconocido, en mi caso", ha aseverado Marlaska.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'La Mirada Crítica', de Telecinco, donde ha asegurado que es su "obligación comparecer ante cualquier institución, y más aún ante las que representan la soberanía popular", por lo que ha reafirmado que así lo hará la próxima semana en la Cámara Alta.

Defiende la actuación de Sánchez frente a la emergencia

Grande-Marlaska se ha referido también a la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la emergencia provocada por los incendios en todo el país. En este sentido, el titular de Interior ha asegurado que el jefe del Ejecutivo estuvo "desde el primer momento impartiendo las instrucciones necesarias a los ministerios".

No obstante, se ha referido también a las críticas vertidas por algunos vecinos sobre Sánchez, a lo que ha añadido que el presidente del Gobierno "no evitó a los vecinos" en ningún momento porque "no tiene problema en estar con la gente".

Finalmente, el ministro ha concluido su entrevista con un llamamiento a los partidos políticos para suscribir el Pacto de Estado sobre la emergencia climática anunciado hace unos días por Pedro Sánchez, aunque se ha mostrado pesimista sobre la disposición del Partido Popular de sumarse a este. "Parece que no tienen la suficiente capacidad de reflexión ante un desafío tan importante", ha aseverado Marlaska.