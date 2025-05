En qué se diferencia un crucero de un portaaviones, los buques de guerra más grandes del mundo

Una de las partes más importantes de las fuerzas de Defensa de los diferentes países es la Marina de cada potencia, en concreto, los buques de guerra. Son muchos los tipos de embarcaciones usadas, en función de capacidades, tamaños o formas, y más allá de las fragatas y los destructores, también destacan los portaaviones y los cruceros. Dos buques que frecuentemente son comparados e incluso confundidos, pero que poseen importantes diferencias.

Lo cierto es que tanto el crucero como el portaaviones pueden parecer similares en cuanto a su forma y su tamaño, pues los dos son buques grandes e insignia de la flota. Son los más grandes que una armada puede tener, después de los acorazados, siendo el portaaviones algo más grande que el crucero, y lideran las operaciones navales, representando el poderío naval de una potencia. No obstante, tienen diferencias clave que deben ser tenidas en cuenta.

Por ejemplo, los cruceros son buques de guerra versátiles que pueden realizar múltiples misiones, tales como la guerra antiaérea, antisuperficie o antisubmarina. Por su parte, los portaaviones se refieren a una plataforma móvil para la proyección de poder aéreo naval.

El portaaviones se enfoca en la proyección de poder aéreo, mientras que los cruceros tienen una gama más amplia de roles operativos. Así, los portaaviones son plataformas de lanzamiento para aviones de combate, mientras que los cruceros están diseñados para enfrentar diversos tipos de amenazas, como buques, submarinos y aviones.

Cruceros vs portaaviones: estas son las diferencias de dos de los buques de guerra más grandes del mundo

Respecto al armamento, los portaaviones tienen hangares para aviones y sistemas de lanzamiento. Los cruceros, por su parte, están armados con cañones y misiles. Y mientras los cruceros pueden operar de forma independiente en apoyo a otros buques, los portaaviones forman parte de un grupo de batalla, junto a otros como las fragatas y los destructores, otros dos buques de guerra parecidos y normalmente confundidos, pero que tienen ciertas diferencias.

En definitiva, mientras que los portaaviones están diseñados para proyectar poder aéreo, los cruceros fueron planteados para el combate de superficie y protección de la flota. Esto hace que las distintas potencias que usan tanto cruceros como portaaviones o ambos grupos de buques de guerra sean distintas y diversas.

A dúa de hoy, solo dos países (Estados Unidos y Rusia) tienen cruceros de guerra, armados principalmente con misiles guiados, y aunque otras potencias como Alemania, Japón o Reino Unido también poseían cruceros, en la actualidad solo son dos estas dos naciones.

Por su parte, hay once países distintos que tienen portaaviones operativos: Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia, India, Italia, Brasil, Australia, Tailandia y España (aunque no está operativo actualmente), siendo Washington y Pekín los únicos que tienen más de una unidad (once estadounidenses por tres chinos).