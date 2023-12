¿Por qué la Inmaculada es la patrona de la Infantería española? Así fue el "milagro de Empel" que dio la victoria a los Tercios en Flandes

Corría el año 1585 Flandes y los heroicos Tercios españoles andaban envueltos en la guerra de Flandes, ese maldito territorio que el emperador Maximiliano había dejado en herencia a su nieto Carlos V a la postre también emperador del Sacro Imperio Germánico, y que tantos quebraderos de cabeza habría de dar a la Monarquía Hispánica a lo largo de los siguientes siglos.

Era el día 7 de diciembre de dicho año y el Tercio Viejo de Zamora, comandado por el maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla y compuesto por unos 5.000 hombres, combatía en la isla de Bommel, en Países Bajos, bloqueada por completo por la escuadra holandesa. La situación era desesperada para los tercios españoles. A la situación militar se unía la escasez de víveres y la falta de ropas secas, ya que las continúas lluvias y el húmedo y frío invierno del Atlántico Norte calaba a nuestros hombres hasta los huesos.

Tan dramática era la situación que el propio jefe de las tropas flamencas propuso entonces una rendición honrosa, pero la respuesta española fue clara: «Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos». Ante tal respuesta, Hohenlohe-Neuenstein recurrió a un método harto utilizado en ese conflicto: abrir los diques de los ríos para inundar el campamento enemigo.

El nivel del agua fue subiendo poco a poco hasta que en un momento dado no quedó más tierra firme que el monte de Empel, donde se refugiaron los soldados del Tercio. En ese momento un soldado cavó una trinchera y tropezó con un objeto de madera allí enterrado, una tabla flamenca con la imagen de la Inmaculada Concepción.

Anunciado el hallazgo, colocaron la virgen en un improvisado altar y Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, instó a sus soldados a luchar encomendándose Inmaculada. Esa noche se desató un viento inusual y frío que heló las aguas del río Mosa. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga al amanecer del 8 de diciembre y obtuvieron una victoria tan completa que el almirante Hohenlohe-Neuenstein llegó a decir: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro».. Aquel mismo día, entre vítores y aclamaciones, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los Tercios de Flandes e Italia.

Según escribía Luis Alejandre en este mismo diario, “podríamos citar cien ejemplos, en los que sencillos soldados de Infantería que tienen hoy a la Inmaculada como Patrona se comportaron como héroes. Pero no me ciño solamente a ellos porque el heroísmo no distingue divisas, uniformes, clases o sexos.

Si continuase el hilo conductor de nuestros Tercios hablaría del vadeo del Elba realizado en abril de 1574 cerca de la hoy ciudad alemana de Brandemburgo. Mandaba aquellas tropas el coronel Mondragón (Medina del Campo 1514-Amberes 1596), «espada en la boca, agua por encima del pecho, pólvora, balas, mecha, pan y galleta en un saquete sobre la cabeza». El mismo Mondragón que acudió en socorro de 150 españoles y 25 valones sitiados en Goes –octubre de 1572, un año después de Lepanto–. Al mando de 3.000 soldados ascendió por una de las bocas del Escalda aprovechando la marea baja. La arenga a sus hombres fue sencilla: «A tres leguas unos españoles llevan dos meses sitiados». Sin rechistar se descalzaron, ataron sus zapatos al cuello, formaron apretadas filas de a cuatro para resistir las corrientes del río, liaron un hatillo con pan, bizcocho, pólvora y balas y recorrieron durante cinco horas las millas que les separaban, apurados ante la inminente llegada de la marea alta”.

Sin embargo, este patronazgo se consolidaría trescientos años después, luego de que la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854 proclamase como dogma de fe católica la Concepción Inmaculada de la Virgen Santísima. El 12 de noviembre de 1892, a solicitud del Inspector del Arma de Infantería del Ejército de Tierra de España, por real orden de la Reina Regente doña María Cristina de Habsburgo, se declara Patrona del Arma de Infantería a Nuestra Señora la Purísima e Inmaculada Concepción.​