El PP denuncia que el Gobierno "desprotege" a los agentes en Barbate mientras que los delincuentes "campan a sus anchas"

Toda la presión continúa girando entorno al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha. Sin embargo, el Ejecutivo y el propio ministro niegan cualquier implicación directa sobre la figura de Interior.

A cuatro días de que el Senado repruebe al ministro del Interior, Fernando Grande -Marlaska por su responsabilidad dentro de la tragedia de Barbate, los populares denuncian que el ministro siga "sin dimitir", en un momento en el que la Guardia Civil continúa "padeciendo los efectos de la delincuencia en Barbate". Precisamente, una reyerta en las dependencias de la Guardia Civil de Barbate dejaron este viernes a tres agentes heridos con lesiones leves.

Fuentes populares denuncian que la situación es "insostenible", después de conocerse el nuevo suceso en Barbate y critican que "el Gobierno sigue mirando hacia otro lado". Así, en Génova reprueban que el Ejecutivo mantenga "desprotegidos" a los agentes mientras los "delincuentes campan a sus anchas en la zona". Exigen en el PP refuerzos materiales y refuerzos de personal porque los agentes "no pueden seguir estando a merced de la brutalidad del crimen organizado en las costas de Cádiz".

Los populares trasladan toda la presión hacia el ministro Interior y ponen en relevancia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "El sacrificio de nuestros agentes merece otro ministro y otras políticas". Todo en la misma semana en la que el PSOE en Europa junto al resto de sus socios rechazaron una proposición para considerar a la Policía Nacional y Guardia Civil como una profesión de riesgo o tras que el PSC y el PSN impidieran que se celebrase en los parlamentos de Cataluña y Navarra, respectivamente, un minuto de silencio por los agentes asesinados en Barbate. "No cambiar nada es deshonrar el esfuerzo de la Guardia Civil", inciden en el PP, donde resaltan la implicación del Ejecutivo en esta cuestión. "España no es digna de este presidente y la Guardia Civil no es digna de este ministro".

Los populares se reservan para la crítica al ministro en sede parlamentario. Aseguran que será reprobado en el Senado -donde el PP tiene mayoría- y, creen, que también en el Congreso. (Podemos ya se ha abierto a apoyar la iniciativa de los populares). "Por más que quiera escapar de responder en las sesiones plenarias, no le haremos fácil la vida a un ministro cuya continuidad insulta a los españoles en general y a la Guardia Civil en particular", prometen. "No tienen el apoyo del Gobierno pero sí el del Partido Popular y el de la sociedad española", remarcan.