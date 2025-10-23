Detenida una pareja de policías que hacía pasaportes sin requisitos por 15.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a una pareja de agentes de la Comisaría de Alcalá de Henares por presuntamente hacer pasaportes sin requisitos ni permiso por un precio que rondaba los 15.000 euros, según adelantan fuentes policiales a LA RAZÓN. La pareja de funcionarios pasó a disposición judicial este jueves y ambos ingresaron en prisión provisional.

Esta compleja investigación ha sido practicada por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Las diligencias comenzaron hace meses tras recibir varios avisos de los presuntos hechos ilícitos que se estaban realizando en Alcalá de Henares.

Los agentes centraron sus pesquisas en el informático que se encargaba de estas dependencias policiales y de su novia que trabajaba en las Tarjetas de Identificación de Extranjeros. Se sospecha que el hombre era el cabecilla de toda la trama, según informan fuentes de la investigación a LA RAZÓN.

Este agente realizaba funciones tales como dar claves de acceso a las bases de datos o arreglar ordenadores. El papel de su pareja era determinante porque le facilitaba el acceso a poder realizar estos documentos para migrantes.

El "negocio" de los pasaportes

La investigación de Asuntos Internos determinó que ambos habrían presuntamente establecido un negocio por el que ofrecían el servicio de realizar pasaportes totalmente legales sin requisitos ni permios. Por ello, cobraban unas cantidades que en algunas ocasiones ascendían a los 15.000 euros.

Además, estos policías tenían un tercer "compinche" en una provincia cercana a Madrid que les facilitaba los clientes para su cometido ilícito. Después de meses de investigación, la Policía Nacional detuvo el pasado lunes a estos dos funcionarios.

La pareja de agentes pasó este jueves a disposición judicial en el Juzgado de Alcalá de Henares. Ambos ingresaron en prisión provisional por estos hechos ya que se les investiga por delitos graves como pertenencia a organización criminal.