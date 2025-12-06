El PNV señala que el principal reto de la Constitución es "reconocer las naciones del Estado": "Sigue siendo tabú"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, señaló este sábado, con motivo del 47º aniversario de la Constitución Española, que el reto de la Carta Magna es "reconocer las naciones del Estado, pero cinco décadas después sigue siendo tabú".

Así lo afirmó Vaquero, en unas declaraciones en el País Vasco, en las que criticó que "el principal reto de la Constitución Española sigue siendo la falta de reconocimiento de las naciones dentro del Estado y el derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente". "Cinco décadas después, para los partidos estatales, incluso para aquellos que dicen defender la plurinacionalidad, esto sigue siendo tabú".

Vaquero también reprochó que, "como reflejo de que la Constitución no ha sabido adaptarse a los tiempos, siguen vivas otras reclamaciones de EAJ-PNV". Así, recalcó "la supresión del artículo 155, que no incluya dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas garantizar el ordenamiento jurídico ni la integridad territorial o la inviolabilidad de la figura del Rey". "La última aparición en escena del Rey emérito, su libro y sus mensajes nos hacen reafirmarnos en esta postura", reiteró.

La portavoz vasca también criticó que los partidos estatales "reinterpretan la Constitución en perjuicio del autogobierno y las instituciones" del País Vasco. También quienes abogan por la plurinacionalidad "llevan al Congreso leyes que permanentemente comprimen nuestras competencias, nosotros pedimos bilateralidad y el Estado ofrece uniformidad", censuró la dirigente jeltzale.

Por eso, defendió que es importante la labor de EAJ-PNV en el Congreso: "Vigilamos que no restrinjan las competencias que nos corresponden y nos permiten gestionar mejor nuestros servicios públicos".