Dolors Montserrat: "Espero que Borrell venga a Europa a ser el de antes"

Europeísta de vocación, Dolors Motserrat (San Sadurní de Noya, 1973) se felicita por el nombramiento de Josep Borrell como Alto Representante, pero espera que no permita que «se mantengan las falsas embajadas catalanas» como ha tolerado en su año de ministro de Exteriores.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa como eurodiputada?

–Es un honor que mi partido me escogiera como candidata. Europa no es algo nuevo para mí. Primero porque soy una europeísta convencida y además porque, como ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, una vez al mes viajaba a Bruselas para participar en el Consejo. El PPE seguirá liderando las políticas que tan bien les han ido a los europeos y a los españoles, que saben que cuando mejor les ha ido es cuando el PP gobierna. Los últimos 5 años gobernando en España y Europa hemos salido de una de las peores crisis que habíamos sufrido. En economía, queremos seguir con el crecimiento económico y social y reforzar los acuerdos de comercio como el de la semana pasada con Mercosur. El segundo eje es una Europa fuerte, unida y segura que combate el populismo.

–¿Cómo valora el acuerdo de repartos de altos cargos de la UE? Da la impresión de que el Parlamento carece de autonomía al depender del paquetes de «top jobs» pactado por el Consejo...

–Sánchez y Macron llevan su peor política, su bloqueo, su «no es no», a las instituciones europeas. Unirse a los perdedores para echar al ganador, al PP. Han sido Sánchez y Macron los que han bloqueado desde el minuto uno al «spitzenkandidat» ganador, Manfred Weber. Al final, nos preguntamos por qué los ciudadanos votan menos en las elecciones europeas. De los 200 millones de europeos que acudieron a votar, 40 lo hicieron por el PPE y Sánchez y Macron no pueden hacer lo que se ha hecho siempre en España. Nuestro objetivo era liderar Europa y presidir la Comisión Europea y lo hemos conseguido.

–Pero el método de elección de los altos cargos europeos es muy oscuro, poco transparente...

–El proceso es que el Consejo propone y el Parlamento vota. Nosotros como PPE sabíamos que el presidente de la Comisión debía ser del PPE por ser el partido más votado. Los europeos nos han dicho que quienes quieren que gobiernen somos nosotros.

–¿Cómo valora que España vuelve a tener una vicepresidencia de la UE después de 15 años y a Josep Borrell como Alto Representante?

–Como española me siento muy orgullosa de ser europea y vengo aquí a defender los valores europeos y mi proyecto político. Siempre es positivo que un español llegue a las instituciones europeas. Eso no lo pueden decir los socialistas porque cuando ven que un español que no es de su partido llega a las instituciones españolas no lo avalan como hicieron votando en contra de Arias Cañete. El PP es un partido muy serio y europeísta, pero eso sí, con una una advertencia. Espero y exijo que el señor Borrell no venga a hacer en Europa lo que ha estado haciendo este año como ministro de Exteriores en España, permitiendo que las falsas embajadas catalanas permanecieran abiertas. Que venga a las instituciones europeas para ser el Borrell que eras antes. Como ministro de Exteriores ha sido un desastre.

–¿Cree que la presencia española en las instituciones europeas se corresponde con su peso económico y político?

–Siempre que hemos gobernado, hemos apostado porque los españoles estén en las instituciones europeas. Por ejemplo, Miguel Arias Cañete (comisario de Cambio Climático); Luis de Guindos, (vicepresidente del BCE); Antonio López Istúriz, (secretario general del PPE); Esteban González Pons, (vicepresidente del grupo parlamentario). El PSOE siempre nos veta cuando se propone a personas del PP.

–¿Qué opina de la manifestación independentista frente al Parlamento Europeo?

–Los políticos independentistas viven en la mentira, venden un relato falso y son cobardes. Probablemente, muchos de los que vinieron al acto a Estrasburgo se les dijo que se presentaría el prófugo de la justicia que entrarían en el Parlamento, que serían eurodiputados, que Cataluña será un día independiente. Pero durante todo este tiempo, hemos visto que todo es una mentira. El prófugo es un cobarde porque ni si quiera se atrevió a entrar en Francia. El PP no va a permitir estos «shows» a los que nos tienen acostumbrados. Se apoderan de las instituciones catalanas, mantienen cerrado el Parlamento de Cataluña y no están gobernando para todos los catalanes.

–¿España no ha trabajado suficientemente el relato exterior frente al «procés»?

–Mientras nosotros hemos gobernado, hemos sido siempre el freno al independentismo en Cataluña, el País Vasco o cualquier rincón de España y Europa. El Tribunal Constitucional ha avalado la aplicación del artículo 155. Nuestro Gobierno cerró las falsas embajadas catalanas y devolvimos la ley y la concordia a Cataluña. Somos los únicos que hemos demostrado con hechos que hemos frenado el independentismo porque nadie está encima de la ley.