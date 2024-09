Echenique, procesado por un delito de odio por su tuit contra los curas

Dos días después de que declarase como investigado, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha decidido procesar a Pablo Echenique acusado de un delito de odio por su tuit en el que aseguró que es "más probable" que un sacerdote católico cometa un abuso sexual contra un menor que un inmigrante delinca, después de que le denunciase Abogados Católicos.

El juez Carlos Valle entiende que del contenido de su publicación se desprende que "pudieran ser constitutivos de un presunto delito de discriminación y odio" y, con ello, procede a la apertura de un procedimiento abreviado contra el dirigente de Podemos.

En su tuit, ahora en manos de la Justicia, defendió también que "desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria·.

Abogados Cristianos ha logrado que quede a un paso de llevarlo a un juicio oral. El juez ha dado ya traslado de la decisión de procesar a Echenique a la Fiscalía y da a los denunciantes un plazo de diez días para que presenten un escrito en el que lo soliciten, como han confirmado que harán.

Desde la fundación pretenden también presentar una serie de solicitudes de practica de diligencias que consideren "imprescindibles para formular la acusación" contra Echenique por el polémico tuit.

A su salida este pasado martes de los Juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, Echenique vinculó la denuncia en su contra con el "miedo que desde determinados sectores se sigue teniendo" a su formación política y ha reivindicado que si su publicación fuese un delito, como se indaga judicialmente, "la mitad de los españoles lo habrían cometido".

En cualquier caso, confirmó, lo volvería a hacer y se ha mostrado orgulloso de ser, bajo su visión, una voz pública que defiende a los inmigrantes.

Alegó que pretendía realizar con su mensaje una contraposición irónica entre "dos absurdos" en respuestas a unas declaraciones en las que el obispo de Oviedo dijo torno a la inmigración que "se nos puede colar gente que son indeseados" y "caben los que no caben y no podemos decir buenistamente, sin fronteras, que vayan pasando porque no caben físicamente todos".