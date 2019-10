El 64% de los que votarán el 10-N es posfranquista

Pero quizá la arista más relevante, y la que más se evalúe en estos días en los cuarteles generales de los partidos políticos, sea la que tiene que ver con los indecisos, esto es, l os españoles que aún no saben si irán a votar o se quedarán en casa el 10 de noviembre. Como en todas las elecciones, su voto será decisivo para elegir al próximo presidente del Gobierno, al inclinar la balanza a un lado o al otro. Según NC Report, el grupo de indecisos lo componen en este momento 3,9 millones de votantes, el 10,8%. De ese total, 783.000 personas tienen entre 18 y 29 años y 1.188.000 se encuentran en el segmento de edad de entre 30 y 44 años. La conclusión de todo ello es clara: el 49,3% de los votantes decisivos en las próximas elecciones generales no había nacido el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que falleció Franco. Frente a este grupo se encuentran los más de dos millones de indecisos que sí habían nacido en ese momento.

Son los últimos en llegar: 226.782 jóvenes que han cumplido o cumplirán 18 años entre las elecciones generales del 28 de abril y las del 10 de noviembre. Integran el 0,6% del censo más alejado cronológicamente de la muerte de Francisco Franco y de su entierro en el Valle de los Caídos. Nacieron cuando el dictador ya llevaba fallecido 36 años y, sin embargo, están viendo cómo la polémica en torno a su exhumación y al traslado de sus restos a otro cementerio se ha convertido, junto a la crisis en Cataluña, en el tema estrella de la primera campaña electoral que vivirán como votantes. Son el ejemplo más claro del desfase temporal entre la agenda de los profesionales de la política y los problemas reales de la sociedad. Aunque no son una excepción ya que esta realidad concierne a casi cuatro de cada diez votantes. No en vano, de los 37.001.219 españoles llamados a las urnas para elegir el nuevo Parlamento, el 38,3% no había nacido cuando Franco fue enterrado en el lugar del que hoy, a partir de las 10:30 horas, será exhumado: casi 14,1 millones –6,9 millones de mujeres y 7,1 millones de hombres– de los censados para votar el 10-N tienen 44 años o menos. Extendida esta horquilla un poco más allá en el análisis demográfico del actual votante español, destaca otra conclusión: el 66,4% de los censados para votar en noviembre o bien no había nacido o tenía menos de 15 años cuando murió Franco. Este grupo, en el que se integran los ciudadanos de entre 18 y 59 años, reúne a más de 24,5 millones de electores.

Un símbolo para la izquierda

Para Eduardo González Vega, profesor de la Universidad Camilo José Cela y consultor del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político, cualquier tema relacionado con Franco «genera opinión en la ciudadanía de forma automática» a pesar de que casi cuatro de cada diez votantes no hubieran nacido en 1975: «La exhumación de Franco es un marco mental que posiciona a gran parte del electorado, ubica ideológicamente al elector. Además, si el tema a tratar en la agenda mediática es ése, no se habla de otros más perjudiciales para el Gobierno. Ese marco hace que todos los partidos hablen del asunto que propone el Gobierno, algo siempre ventajoso en una campaña (o precampaña) electoral». La politóloga Verónica Fumanal coincide también en señalar que la exhumación «es un símbolo», cuyo impacto va más allá de las personas que vivieron durante el franquismo: «La exhumación es una reivindicación de la izquierda, que ahora se culmina en uno de los momentos más polarizados ideológicamente de los últimos años. En las elecciones de 2015, había muchos partidos que se declaraban que no eran ni de izquierdas ni de derechas. Ahora el eje ideológico domina de nuevo con la retórica de bloques. Esta agenda política no tiene por qué tener una afectación generacional. No podemos pensar que es un tema que solo afecta a los que vivieron en el franquismo».

Respecto a qué partido se puede ver más beneficiado, González Vega sostiene que «si es una decisión promovida por el Gobierno y se produce en plena campaña electoral es porque, sin dudas, el propio Ejecutivo considera que le beneficia para sus intereses». Y añade: «De cara a la izquierda aglutina el apoyo, lo que coloca a Sánchez aún más en la imagen de presidenciable y de única alternativa en ese espectro ideológico. Por otro lado, desde el centro hacia la derecha, PP y Cs quedan en una posición estratégica más débil, mientras que genera movilización en Vox, lo que al PSOE le viene bien para luchar contra la abstención».

Para Fumanal, «Ciudadanos y el Partido Popular se han mostrado reticentes a hablar de la exhumación», lo que podría ser interpretado por el votante cómo un síntoma de que el tema «no les interesa». Por el contrario, subraya, «son el PSOE y Vox los que pueden tener más rédito en este sentido. Eso sí, una vez Franco esté en Mingorrubio, la polémica se habrá acabado».