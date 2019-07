El juicio a Trapero por rebelión empezará el 20 de enero

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el día 20 de enero del próximo año el comienzo del juicio al ex jefe de los Mossos d`Esquadra Josep LLuis Trapero, al ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, al ex director de los Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana por los delitos de rebelión de los que la Fiscalía acusa a los tres primeros y de sedición a esta última, en relación con los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 y la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre.

De acuerdo con una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, el juicio se desarrollará a lo largo de 24 sesiones en los meses de enero, febrero y marzo en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

La Fiscalía pide para Trapero, Soler y Puig una pena de once años de prisión, que reduce a cuatro en el caso de la intendente Laplana