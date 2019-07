El Supremo archiva la querella de IU contra Don Juan Carlos por las grabaciones de Villarejo a Corinna

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el archivo de la querella contra Don Juan Carlos por las grabaciones realizadas en junio de 2015 supuestamente por el ex comisario José Villarejo a Corinna Zu Sayn Wittgenstein. La Sala desestima así el recurso de súplica presentado por Izquierda Unida (IU), el Partido Comunista de España y la Asociación de Abogados y Abogadas de Izquierdas (Fairade) contra la decisión del pasado 1 de abril de dar carpetazo a la denuncia, que incluía más de una decena de delitos, entre ellos los de blanqueo y tráfico de influencias. Los querellantes acusaron entonces al Alto Tribunal de "pasividad investigadora".

Además del Rey Emérito entre los denunciados figuraban Villarejo, la propia Corinna y el ex director del CNI Félix Sanz Roldán, entre otros. Las grabaciones se correspondían con unas conversaciones entre Corinna, el ex comisario y el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga en las que la amiga del Rey emérito le atribuía varias cuentas en Suiza y se quejaba de las presuntas amenazas del entonces director del CNI.

En una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, el Supremo reitera que los hechos ya fueron investigados por la Audiencia Nacional y el titular del juzgado Central de Instrucción nº 6 decidió archivarlos y no elevó ninguna exposición razonada al TS ante la existencia de indicios de criminalidad contra don Juan Carlos, que por su aforamiento sólo puede ser investigado por el Alto Tribunal.



El tribunal recuerda que solo puede examinar "las resoluciones dictadas por otros órganos jurisdiccionales o, en su caso, el alcance de las diligencias de investigación por él acordadas, a través de los recursos previstos en la ley".