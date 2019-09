El Supremo avalaría exhumar a Franco pero discrepa sobre el traslado a la Almudena

El Tribunal Supremo (TS) ya tiene fecha para hacer pública su resolución sobre el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Más de seis meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez fijara, el pasado 15 de marzo, el 10 de junio como el «día D» para proceder a la exhumación, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal dilucidará el próximo 24 si avala la decisión del Ejecutivo socialista, que ha hecho del traslado de los restos del dictador una de sus medidas estrella. Los magistrados se reunirán a deliberar y, según fuentes del Supremo, lo normal es que ese mismo día se dé a conocer el fallo. Según esas mismas fuentes, «lo más complicado» será avalar por unanimidad el veto del Gobierno socialista a la decisión de la familia Franco de trasladar los restos a la catedral de la Almudena, donde disponen de un panteón en propiedad, y no al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, como pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«La decisión no tiene que ser necesariamente por unanimidad», apuntan las fuentes consultadas, que precisan que hasta que se proceda a la deliberación de la resolución del ponente, el magistrado Pablo Lucas, «es imposible saber» si el pronunciamiento de la Sala contará con algún voto particular de algún magistrado que no ve claro que pueda impedirse a los nietos de Franco trasladar a la Almudena los restos de su abuelo invocando, como hace el Gobierno, razones de «seguridad y de orden público».

Hasta el momento, los magistrados que deben tomar la decisión –que previsiblemente avalará la exhumación de los restos de Franco– solo han mantenido «conversaciones informales», apuntan fuentes del Alto Tribunal, pero aún no disponen de un borrador de la resolución, un texto que esperan recibir en los próximos días para facilitar la deliberación. «Aún no hemos abierto el melón», aseguran haciendo hincapié en que el principal escollo es «si se le puede negar a la familia el derecho a reinhumar los restos en la catedral de la Almudena».

El visto bueno al traslado parece menos peliagudo, aunque la Sala tendrá que avalar el mecanismo utilizado por el Gobierno para poner ordenar la exhumación: un decreto ley amparado en razones de «extraordinaria y urgente necesidad» que la familia no aprecia en ningún caso.