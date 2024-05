Eloy García sobre la renovación del CGPJ: “Es en el Congreso donde se tiene que llegar a un acuerdo, lo demás sobra”

Cada vez son más las voces que apuntan a distintas fórmulas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unas plantean reformar antes el sistema de elección de vocales para que sean los jueces los que elijan los doce cupos de magistrados, otras señalan que se debe renovar de manera inmediata y reformar después, mientras que otras solo ponen el acento en la urgencia para renovar. Por su parte, el presidente en funciones del consejo, Vicente Guilarte, ha propuesto que sean los jueces los que elijan a los presidentes de las salas de gobierno y, más recientemente, abundan los partidarios de modificar las mayorías. En medio de este debate, el catedrático de Derecho constitucional Eloy García pone el acento en que hay que agotar las vías existentes y en que el Parlamento cumpla con el mandato de la Carta Magna e incluya este asunto en el orden del día.

En diálogo con LA RAZÓN, García destaca la falta de actuación de las dos cámaras. “La anterior y la actual presidenta del Congreso y el anterior y el actual presidente del Senado no han cumplido con su obligación constitucional. Son ellos los que, de acuerdo con la Mesa, hacen el orden del día. Si hubieran incluido la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el orden del día, sí que habría consensos. En política es así: los diputados se habrían visto obligados a llegar a un acuerdo”, señala.

Y recalca lo que más indignación le causa: "Deben responder por qué la renovación del CGPJ no ha figurado en estos cinco años. No ha habido ni una sola votación, ni una sola discusión... ¿por qué, si son ellos los competentes constitucionalmente?”.

Al preguntarle sobre cuál cree que es el motivo para que esto ocurra, el catedrático señala: “Porque aquí no se saben construir los consensos y cuando se construyen no interesan”. Asegura que quiere poner de relieve la existencia de una “infracción constitucional” porque son las dos cámaras las que tienen que proponer al Rey el nombramiento de los 20 vocales. "Y no lo han hecho”, subraya.

"El presidente del CGPJ –que también es el presidente del Tribunal Supremo- lo eligen los propios vocales del Consejo. Ahí es donde quieren influir los partidos”

Lo que le indigna es que la controversia se está planteado de forma errada de cara a la opinión pública. “El problema de la renovación no está en el acuerdo entre la oposición y el Gobierno, que no tiene ninguna competencia porque el CGPJ está hecho precisamente para que el Ejecutivo no entre en gobierno del Poder Judicial, para que este sea independiente”, explica.

Por eso, no quiere entrar a valorar las distintas opciones que se han planteado desde distintos sectores. “Es en el Congreso donde se tiene que llegar a un acuerdo, todo lo demás sobra. Si esa vía no se explora, ¿qué sentido tiene explorar otras, bajando y subiendo las mayorías?”, se pregunta.

Reducir las mayorías y la vía europea

Antes de hablar sobre el cambio de las mayorías para nombrar a los vocales, considera que la prioridad es “convocar a la comisión competente del Congreso y tratar de elegir a los vocales, que no se ha hecho”.

Cualquier otra propuesta, se tiene que abordar en el Parlamento, que es el lugar donde se deben modificar las leyes, recalca García. “El marco en el que se debate es incorrecto. Que el consejo puede estar compuesto de una forma u otra, lo acepto perfectamente como debate y yo tengo mi posición al respecto. Pero antes de eso, lo que quiero es que se cumpla la Constitución porque si no, es una deslealtad”.

¿Por qué, entonces, el debate público se ha reducido a la necesidad de un acuerdo entre PP y PSOE? El jurista explica que esto se da porque “ambos partidos quieren tener el monopolio de la representación, porque lo han perdido en épocas relativamente recientes con la irrupción de Ciudadanos y de Podemos. Quieren repartirse el juego entre ellos”, denuncia.

Además de recordar que la renovación de los vocales es un problema “permanente”, señala que "hay 25 mil posibilidades, pero antes de eso vayamos por la que tenemos por delante. No estoy diciendo que tenga prioridad la renovación sobre la reforma, quiero decir que hay que cumplir en cada momento la norma que está vigente”, especifica. "El presidente del CGPJ –que también es el presidente del Tribunal Supremo- lo eligen los propios vocales del Consejo. Ahí es donde quieren influir los partidos”, recuerda.

Y sobre la falta de resultados de la supervisión que ejerció el excomisario de Justicia europeo, Didier Reynders, se expresa de manera tajante porque considera que conduce a engaño.

"Lo de Bruselas no tiene nombre, es increíble. ¿Qué tiene que ver Europa con esto? A mí me parece inadmisible que Europa tenga que pronunciarse sobre un tema que no podemos resolver nosotros. Me daría vergüenza, siendo responsable de la Justicia española en el poder o la oposición, acudir a instancias europeas que no tienen competencia”. E insiste: “El Parlamento es el lugar donde tienen que discutirse todos los temas y allí es donde tienen que llegarse a los acuerdos”

Deterioro de la Justicia

Para el experto, se está dejando de lado, en un segundo o tercer plano, el problema de fondo. “No es solamente el gobierno del Poder Judicial, sino el deterioro de la Justicia que se está produciendo en todas partes”, advierte.

Tal como destaca, el principal obstáculo es el que afecta al funcionamiento de la Justicia en el día a día. "El problema relevante es el del ciudadano normal que no tiene satisfacción para sus demandas; la menor ejecución de sentencias; el aumento de las dilaciones; el peor funcionamiento de los tribunales, porque la Justicia o es inmediata o no es Justicia”, reflexiona.

Descarta también que la solución pase únicamente por una mayor dotación presupuestaria, porque “abarca asuntos relacionados con la organización o la distribución de asuntos. Es algo mucho más complejo”, insiste.

“La Justicia tiene que ser inmediata, tiene que ser efectiva, con jueces que estén satisfechos, con personal judicial o no judicial que lo esté también y que funcione normalmente. No pueden darse las situaciones que se están dando, que cualquier ciudadano normal tarde años en obtener una solución porque los tribunales están desbordados. Eso es lo importante. Lo del CGPJ es un asunto que se tiene que enmarcar en sus justos términos: con menos alharacas, más silencio y más cumplimiento de la Constitución”, reitera, poniendo el foco en las dos cámaras.