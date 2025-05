La empresa pública que enchufó a miss Asturias no encuentra ningún rastro de la valoración de su currículum

La empresa pública Logirail, en la que según la Unidad Central Operativa (UCO) José Luis Ábalos enchufó a la exmiss Asturias Claudia Montes, ha trasladado al Tribunal Supremo que no ha sido capaz de identificar a la persona que valoró su currículum y el del resto de candidatos al puesto de encargada comercial de sección, y que tampoco ha encontrado en sus archivos restos documentales de una valoración por escrito de las aptitudes profesionales de Montes.

Así lo pone de manifiesto en su contestación al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que reclamó a la empresa de Renfe que le detallara las circunstancias de su polémica contratación entre diciembre de 2019 y febrero de 2022. Pero parece que el rastro de esa contratación se ha difuminado porque Logirail asegura que "no se ha encontrado en los archivos documentales de la empresa la persona que realizó el análisis de los currículos ni evidencia de si hubo una valoración por escrito".

Por si fuera poco, la empresa informa al instructor del "caso Koldo" que cuando fue contratada Montes no disponía "de una plataforma o web en la que se diera publicidad a las plazas vacantes", sino que los currículos de los candidatos a un puesto se recibían por correo electrónico, correo postal "o entrega a mano".

No se guardan copias de seguridad de los correos

Tampoco facilita demasiada información sobre los correos intercambiados con Claudia Montes mientras estuvo empleada en Logirail porque en esas fechas, explica la empresa, "no se realizaba back-up del correo electrónico". Las copias de seguridad, explica, "se empezaron a hacer en el segundo semestre de 2024", cuando la exmiss Asturias ya no trabajaba en la empresa. Ni siquiera se guardan copias "de los correos facilitados por parte del cliente a colaboradores que no forman parte de la plantilla de la empresa".

En cuanto al proceso selectivo, asegura que consistía "en el análisis de todos los currículos disponibles en la empresa", que se escogían "considerando aspectos relacionados con los conocimientos, formación, idiomas y experiencia" de los candidatos.

Logirail da cuenta de los tres contratos que suscribió Montes: el primero, del 16 de diciembre de 2019 al 15 de junio de 2020; el segundo, entre el 18 de febrero de 2020 y el 17 de febrero de 2021; y el último, del 18 de febrero de 2021 al 17 de febrero de 2022. Fue contratada, explica, como encargada comercial de sección del proyecto para la implantación de una oficina de promoción y venta de plazas en trenes turísticos de Asturias. Y refiere que "la formación para el desarrollo de sus funciones la realizó en Santiago de Compostela". Finalizada la formación, "su lugar de trabajo era Oviedo".

Tres contratos y al final sin "encaje"

En febrero de 2020, se preparó un nuevo contrato como "supervisora comercial senior" para la comercialización de los trenes turísticos, pero a consecuencia de la pandemia esa actividad se canceló y pasó a desempeñar funciones administrativas relacionadas "con los servicios auxiliares" de Logirail "para la expedición de trenes de mercancías" y otras actividades como "control de entregas de prendas de seguridad a los trabajadores y de control de habilitaciones del personal empleado en la formación y maniobras de trenes de mercancías.

Desde septiembre de 2021, explica la empresa pública al juez, se le formó en el "uso de la plataforma informática utilizada por el Grupo Renfe para la incorporación de documentación de carácter administrativo de proveedores" relacionados con el proyecto de trenes turísticos. Pero una ves finalizada la temporada en diciembre, "dio apoyo" a la técnico de Recursos Humanos de la Gerencia "en labores de carácter administrativo", aunque no dependía organizativamente de esa técnico.

"Al no existir un proyecto en la Gerencia" en el que Montes "pudiera tener encaje", Logirail detalla que a la finalización de su contrato "no se renueva la relación laboral", un cese que provocó las quejas de Claudia Montes a Koldo García, entonces asesor de Ábalos.

"La influencia" de Ábalos

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Montes "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail SA, vinculada al Ministerio de Transportes" por "la influencia" del exministro Ábalos "y con la relevante colaboración" de Koldo García, entonces su asesor en el ministerio.

La Guardia Civil señaló que la expareja de Ábalos -la segunda en ser citada como testigo en el Supremo en el marco del "caso Koldo", pues el pasado 27 de febrero declaró Jésica Rodríguez, que fue contratada en dos empresas públicas, Ineco y Tagsatec, donde admitió no haber realizado ningún trabajo- "habría contado para la consecución de ese puesto de trabajo con la influencia" del entonces ministro, actuando Koldo "como transmisor" para que esa contratación "no solo se llevara a cabo" sino que, "una vez formalizada, no fuera rescindida".

Los mensajes intervenidos por la UCO han puesto de relieve que en octubre de 2019 Ábalos preguntó a su asesor si había posibilidad de la exmiss Asturias fuese contratada por alguna empresa del Ministerio. "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratas?", le preguntó. "Lo arreglo", contestó Koldo. El 5 de diciembre, Montes escribió al asesor de Ábalos para informarle del proceso de selección: "Como me dijiste que te avisara, quería comentarte que me han llamado".

Y dos semanas después, el 21 de diciembre, Koldo traslada a Ábalos: "Jefe está trabajando ya que sepas". Algo que evidencia, según los agentes, que el ministro "parece conocer de primera mano los pormenores del empleo de Claudia al señalar que ya había recibido la formación para su cargo". "Pero aún no cobra y se queja de las navidades", apunta.

"Ya no puedo hacer más"

Claudia Montes también se quejó a Koldo García de su situación laboral y del trato que recibía de sus superiores: "Tengo cosas grabadas y con testigos cómo me ha faltado al respeto, me ha humillado, me ha degradado y me ha tratado peor que a una mujer maltratada y tengo testigos que ya no podemos más con tanta injusticia". Y le pidió incluso que Ábalos interviniese. "Ya lo hablaste con Jose? Sabes los trapicheos que está haciendo esta gente?".

El 9 de febrero de 2022, Claudia Montes escribe a Koldo para comunicarle que ha sido despedida. "Esto no va a quedar así", amenaza al asesor de Ábalos, que replica que "se le ayudó todo lo que se pudo". "Ya no puedo hacer más", le insiste en octubre de ese mismo año, cuando ella le reclama su currículum porque está buscando trabajo. Pero en aquel entonces Ábalos "habría puesto fin a su relación con Claudia y ya no ostentaba la cartera ministerial", apunta la UCO. "Que se deje de líos y se busque otras ayudas", se desmarca Ábalos en un mensaje a Koldo García, quien le avisa de que ella está dispuesta a denunciar que su currículum "era falso". "Pero si lo falseó ella...", le resta importancia Ábalos.