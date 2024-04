Encuesta del PP: Más de la mitad de los españoles no se cree que Sánchez se marche

El 56,4% de los españoles cree que el próximo lunes Pedro Sánchez anunciará que todo seguirá como hasta ahora y que no se marchará. Mientras que otro 21,2% piensa que optará por anunciar una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados como salida para no renunciar. Estas son las conclusiones de un sondeo que acaba de publicar el Partido Popular para conocer la opinión de la ciudadanía frente a la controvertida carta que el presidente del Ejecutivo dio a conocer el miércoles pasado.

De este modo, casi 8 de cada 10 personas se muestran escépticas sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez cumpla con su amago de dimisión, pues piensa que se quedará o pedirá la confianza del Parlamento.

Desde el PP han destacado que ellos han realizado su propia encuesta sobre los efectos en la opinión pública de la "reflexión" de Sánchez, financiada con fondos propios, frente a la encuesta "flash" que ha ordenado José Félix Tezanos al CIS, que se realizará con fondos públicos, señalan.

Solo el 9,5% de quienes han participado en el sondeo sí cree que dimitirá, por lo que dejaría al Gobierno en funciones y a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como presidenta interina del Ejecutivo. Otro 5,2% cree que el líder del PSOE disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones, no siendo el candidato, mientras que el 3,7% cree que lo hará, pero volviéndose a presentar él mismo como opción para presidir el futuro Gobierno.

Esta opción, la de disolver las Cortes, no se podría concretar el lunes, salvo como un anuncio, pues de acuerdo con la ley vigente, no se pueden convocar elecciones menos de un año después de la anterior convocatoria, es decir, no antes del próximo 29 de mayo.

Los votantes del PP son los que están más convencidos de que Sánchez no se marchará, pues el 65,4% de quienes votaron a Núñez Feijóo el 23J restan credibilidad a la salida de Sánchez, seguidos de los votantes de Vox, con el 58,3%, y de los de Sumar, con el 57,6%. Poco más de la mitad de los electores del PSOE cree que Sánchez continuará en el cargo (50,2%).

Son los votantes de Sumar y de su propio partido, el PSOE, los que están más convencidos de la posibilidad de que anuncie una moción de confianza, con un 24,3 y un 24% de los apoyos, respectivamente.

Una estrategia política

Hay división sobre la motivación que hay detrás de la “carta a la ciudadanía” y el anuncio de un posible abandono del cargo por parte de Sánchez. Con todo, la mayoría de los encuestados sostiene que se trata de una estrategia política para recuperar terreno de cara a las elecciones catalanas y europeas (54,1%).

Frente a ello, el 44,1% cree que lo que ha querido hacer el mandatario ha sido expresar públicamente su hartazgo por las informaciones vertidas contra su mujer y su entorno, al considerarlas falsas e injustas.

La mitad de los encuestados (50,1%) cree que las informaciones conocidas son muy graves y, por lo tanto, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, debe responder ante la justicia y para aclarar la veracidad de las informaciones.

La versión de que nos encontramos ante una campaña de desinformación que sólo busca dañar la imagen de Pedro Sánchez a través de informaciones sin contrastar contra su mujer cuenta con el respaldo de 4 de cada 10 españoles. A casi el 7% le da igual las noticias que se han dado a conocer en las últimas semanas sobre Sánchez y Gómez.

Casi la mitad de los españoles (48,4%) asegura que ha leído directamente la “carta ala ciudadanía” que elaboró el presidente del Gobierno, siento mayor el interés en leerla de primera mano por parte de los hombres (56,8%) que de las mujeres (41,4%). Frente a ello, el 28,1% afirma que conoce la carta por la información que han publicado los medios de comunicación. Únicamente el 5% de los encuestados reconoce que no sabe nada de la carta.

La encuesta de Sigma Dos se basa en 1.527 entrevistas realizadas entre el 25 y el 26 de abril a residentes en España de 18 y más años y tiene un error de muestreo de más menos 2,7%.