Enrique López: «Madrid contará con un Observatorio de Víctimas de delitos violentos»

Asegura que cuando Díaz Ayuso le llamó para ofrecer la cartera de Interior, Justicia y Víctimas, no tardó mucho en decidirse. Lo meditó con su familia y, tras poner en la balanza los pros y los contras, pesó más su responsabilidad. «Teniendo en cuenta que soy un juez y funcionario al servicio de los ciudadanos desde hace 30 años, me planteé que podía servirles desde el ejercicio de la política, algo que siempre he considerado muy digno», afirma Enrique López (León, 1963). Juez de la Audiencia Nacional y ex magistrado de la Audiencia Nacional, adelanta en esta entrevista algunas de las novedades que prepara su Consejería de la Comunidad de Madrid en esta legislatura que acaba de empezar.

¿Se ha sentido juzgado desde que se anunció su nombramiento?

Los días iniciales me convertí en lo que se denomina «personaje»: no es tan importante lo que vayas a hacer, sino lo que has hecho. Me sentí escrutado. Pero en cuanto he entrado en la dinámica, he superado ese momento: soy alguien que será juzgado por lo que hará en el futuro.

¿Cree que también se ha juzgado de antemano a Aguirre y a Cifuentes con su imputación en la Púnica?

Hubo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se denominó a los «imputados» como «investigados», hasta que no pesa sobre ellos la imputación material por parte del juez. No se ha ganado la batalla del lenguaje: lo mismo da decir investigado que imputado. Y no cabe duda de que una persona con trascendencia mediática, en el momento en que se ve inmerso en un procedimiento judicial, pasa a ser valorado por lo que le ocurre.

Ayuso ha tildado la comisión de investigación de Avalmadrid de «circo». ¿Comparte su opinión?

Hay que distinguir Avalmadrid de lo que es la indigna relación que se pretende establecer entre esta entidad y la presidenta de la Comunidad. Ni la familia de la presidenta ha tenido ninguna relación política con Avalmadrid, ni Ayuso ha tenido ninguna relación económica con las entidades de su familia. No existe «Caso Ayuso». No se la puede juzgar ni por lo que han hecho sus antecesoras ni por lo que ha podido hacer su familia. Otra cuestión diferente es Avalmadrid como entidad. Respecto a la comisión de investigación, encuentro una dificultad jurídica para su constitución: estamos ante el control y fiscalización de una entidad de derecho privado con una participación de capital público. Además, Avalmadrid está bajo el control del Banco de España, como cualquier entidad financiera, y ya está ejerciendo esa labor inspectora con la apertura de un expediente que ha dado lugar a la identificación de algunas operaciones irregulares. Hay que tener en cuenta que Avalmadrid ha realizado más de 1.700 operaciones de avales y estamos hablando de unas decenas de casos que ya están siendo analizados por el Banco de España. Ya existe un control eficaz de Avalmadrid. Habrá que explicar cuáles son los fines políticos que se persiguen con esta comisión de investigación.

¿Entiende el apoyo de Cs a esta comisión?

No lo entiendo. Y no lo digo como crítica. Desde el Gobierno confiamos en que el consejero de Economía, responsable de esta materia y, por tanto, de la participación de la Comunidad en esta entidad, realice las actuaciones pertinentes. En este Gobierno funcionamos como un equipo, en el que el objetivo común es el interés de los madrileños. Todos estamos comprometidos en una cultura de «tolerancia cero» con la corrupción: no hay ni vigilantes ni vigilados.

Su Consejería incluye Interior. ¿Va a iniciar alguna reforma dentro de sus competencias?

Vamos a apostar por la seguridad integral de los madrileños. Por un lado, colaborando con las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil. Para ello, queremos establecer convenios con el Ministerio del Interior que nos permitan desplegar ayudas sociales a los agentes que prestan estos servicios en la Comunidad de Madrid, para hacer más atractivo el hecho de que vengan a nuestra región. Además, estudiaremos con Interior la mejora de las casas-cuarteles. Pero también tenemos la competencia en prevención de Emergencias: queremos crear un departamento de ciberseguridad, que, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional del CNI y con Madrid Digital, se convierta en un referente de prevención frente a la delincuencia cometida en la red.

¿En qué consistirá su labor?

El departamento estaría coordinado desde el 112. Se trata de colaborar en la prevención de riesgos en el uso de la red en actividades que se realizan en infraestructuras críticas: Canal de Isabel II, Metro, hospitales, etc. Ya contamos con Madrid Digital, que ofrece un gran servicio. Queremos asegurar esas actuaciones con una política de prevención más eficaz.

También lleva la cartera de Víctimas, en general, no solo de terrorismo.

Ya contábamos con el Comisionado de Víctimas del Terrorismo. Y hemos querido darle una amplitud mayor incluyendo delitos violentos y de odio. Siempre con especial preferencia a las víctimas del terrorismo, a las cuales debemos todo un tributo por el sacrificio que han dado a la sociedad. Queremos extender esta política de reconocimiento a otros delitos violentos de especial gravedad y que han conmocionado a la sociedad: asesinatos, homicidios, delitos contra la libertad sexual, etc. Estamos diseñando junto al Comisionado un organismo que se denominará Observatorio de Víctimas, en el cual contaremos con personas que han demostrado una especial sensibilidad a la protección de éstas. Será un órgano asesor de la Consejería en políticas de protección, reconocimiento y reparación a las víctimas.

Los jueces de Madrid señalan la falta de personal, y concretamente de equipos psicosociales en los juzgados, lo que hace que se demoren los casos de índole familiar. ¿Reforzarán las plantillas?

Se ha producido una política de despliegue de los equipos psicosociales en todos los partidos judiciales: no existe ninguno que no cuente con equipos de esta naturaleza. Nuestra Consejería va a prestar un especial interés por los funcionarios de Justicia. Estamos apostando por plantillas que estén completas y por una bolsa de funcionarios interinos que se elijan con criterios estrictos de mérito y capacidad. Apostamos por la total profesionalización de los funcionarios de Justicia en Madrid, donde la ratio de funcionarios por juez es la más elevada de España.

¿Harán, en este sentido, alguna petición al ministerio de Justicia?

Reclamamos una adaptación de la Ley de Planta Judicial que supere la ratio de «juez por habitante» por la de «juez por asunto». Madrid es la tercera región de España en número de habitantes, pero tiene un factor de concentración ciudadana y de concentración económica que genera más conflictos jurídicos que han de ser resueltos. Tenemos que apostar por la creación de tribunales de primera instancia que termine con el sistema actual de juzgados unipersonales que, tal cual están diseñados, carecen de flexibilidad como para ser eficientes y eficaces. No estamos solo ante un problema de número de jueces, sino de ordenación judicial. Desde ya ofrecemos colaboración con el Gobierno para trabajar en este sentido.

Un edifico-memorial para afectados por el terrorismo

La creación de este Observatorio de Víctimas de delitos violentos no implicará una disminución en la funciones del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, puesto que ha dejado vacante Ángeles Pedraza, designada esta semana Comisionada para la Cañada Real Galiana. Como explica Enrique López, se está buscando «un edificio memorial no solo en recuerdo de las víctimas, sino que también será un lugar en el que se realizarán investigaciones y estudios al respecto». Por el momento, se está analizando quién será el sustituto de Pedraza.