Abascal vuelve a vincular al Open Arms con una violación en Madrid e insiste: "Hundirlos no es una exageración"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a vincular a la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, con la supuesta violación de una niña por parte de un menor extranjero alojado en un centro del barrio de Hortaleza de Madrid, y ha insistido en la necesidad de "hundir" el barco.

"Esa niña es una víctima de las políticas de Sánchez y de las políticas migratorias del bipartidismo. Al igual que esa niña es una víctima de Open Arms y de todas las ONG que se dedican a facilitar la inmigración ilegal", ha determinado Abascal, siguiendo el hilo del post que publicó ayer en su perfil de X, en el que vinculó estos dos hechos que no guardan relación alguna.

Por si fuera poco, el líder de Vox ha sentenciado que España está siendo víctima de una "invasión ilegal" impulsada por intereses políticos y económicos; un momento en el que ha aprovechado para, de nuevo, arremeter contra la ONG Open Arms -de la que aseguró que había que "hundir" el barco atracado en Canarias-.

"Son muchas las ONG que se lucran con este negocio del tráfico de personas, como el Open Arms, ese barco negrero y esclavista que colabora con las mafias de tráfico de personas para continuar con la invasión eslamista de Europa", ha espetado.

Sin embargo, Abascal ha ido un paso más allá, al reiterar que se debe abatir la embarcación. "Ya he dicho qué es lo que había que hacer con ese barco: confiscarlo y hundirlo. Y no es una exageración, es un mensaje muy claro. Pero si les parece muy drástico, se puede simplemente confiscar y volver a utilizar para llevar de vuelta a todos los que están viniendo ilegalmente a nuestra patria", ha exclamado.

Se pronuncia sobre la reunión entre Illa y Puigdemont: "Otra evidencia del chantaje permanente"

El líder de Vox se ha referido a la reunión que tendrá lugar mañana entre el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, en Bruselas. Sobre el encuentro ha asegurado que esta es "otra evidencia del chantaje permanente al que el separatismo ha sometido a España".

"Solo demuestra que, en estos momentos, la mafia corrupta que gobierna España está en manos de otro tipo de mafias separatistas, también corruptas, y que están en contra de los intereses de España", ha aseverado.

En este sentido, Abascal ha achacado el encuentro a una supuesta negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que se ha mostrado convencido de que los de Puigdemont intentarán "desgastar un poco más a la nación".