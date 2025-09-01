Feijóo endurece su discurso migratorio ante la presión de Abascal

El debate migratorio marca la pauta en la contienda política patria, Alberto Núñez Feijóo decidido a taponar una brecha de votos por la derecha ante la presión de Santiago Abascal. Para el nuevo curso político, una de las prioridades del Partido Popular será diseñar un plan que ponga fin a la llegada de personas en situación irregular a nuestras fronteras.

La estela, Grecia o Italia. "En nuestro entorno, todos los países europeos se están replanteando sus medidas en materia de inmigración", ha asegurado este lunes el presidente popular. "Solo hay un gobierno que niega que el descontrol migratorio sea un problema". Este es el de Pedro Sánchez.

En su opinión, "no hay política migratoria más inhumana que no tener política migratoria", como es el caso de nuestro país. "Negar el problema no está evitando que miles de personas pierdan su vida en las costas españolas", ha argumentado. Y el "descontrol migratorio", además, supone que hay personas que "vienen a nuestro país con el objetivo de no trabajar o de incumplir las leyes".

El PP presidente popular ha denunciado que España "carece de cauces legales efectivos" para garantizar la entrada regular de quienes "sí vienen a trabajar". Ante un Abascal que reclama el "hundir" el Open Arms, Feijóo dice que "España no puede ser una nación con las puertas abiertas a la delincuencia".

"Con el PP la inmigración legal será protegida y la inmigración ilegal no dará ninguna garantía ni ningún derecho", ha defendido este lunes. Sobre los migrantes que delinquen ha reiterado que su posición pasa por activar una "orden de expulsión" del país.

Al respecto, ha vuelto a vincular el aumento de la criminalidad en nuestro país con la inmigración: "La inseguridad en las calles españolas se ha incrementado, hay un porcentaje de okupación ilegal de viviendas nunca visto y en Cataluña se produce un delito cada tres minutos".

En cuanto a las críticas que recibe mañana, tarde y noche, del presidente de Vox, ha respondido: "No voy a dedicar ni un minuto de mi tiempo más que en hacer oposición al gobierno actual. Mi objetivo es cambiar el gobierno actual y no hacer la oposición a los señores de Vox, por mucho que no comparta muchos de sus postulados y por mucho que no compartan su inexperiencia en el gobierno, pero mi problema no es el tercer partido de mi país".