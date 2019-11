Errejón (tampoco) asalta el cielo

Dentro de la izquierda fue el derrotado de la noche. Íñigo Errejón era el candidato que ayer debía recibir el aprobado o el suspenso en las urnas para comprobar si su experimento regional tenía cabida en la esfera nacional.

Las prisas y su afán personal por erigirse como alternativa a Pablo Iglesias naufragaron estrepitosamente. Trató, en vano, de alzarse en la pugna de poder en la izquierda por el votante desencantado del Partido Socialista y Podemos que acusaban el desgaste de meses de negociaciones fallidas. Rivalizar el liderazgo de la nueva izquierda vacía de los vicios de la vieja política, eran los principales planteamientos de Más País, con la principal baza de presentarse como el partido que no bloquearía un gobierno de izquierdas. No funcionó y su objetivo de reengancharse a la política nacional como partido decisivo no se consumó, quedándose lejos de las expectativas de esta semana que generaba su entorno de obtener hasta cinco escaños. Solo llegaron a tocar ese escenario en el momento de su irrupción, en septiembre, cuando PSOE y Podemos se encontraban a la baja por la reciente negociación fallida de gobierno.. Sus tres escaños han confirmado su rotundo fracaso y solo ha logrado dividir a la izquierda, escenario que Mas País negaba, repitiendo que el fin principal era el de «sumar al bloque progresista». Entran en el Congreso de los Diputados Íñigo Errejón, Inés Sabanés y logran su tercer diputado gracias al escaño que mantiene Mes Compromís en Valencia, que corresponde a Joan Baldoví.

Íñigo Errejón se había marcado la meta de que Más País sería decisivo para la conformación de un gobierno progresista, erigiéndose como la llave del desbloqueo. Su campaña comenzó a desinflarse en la recta final y ni el apoyo de Manuela Carmena ni el de Mónica Oltra logró, en el último momento, aupar a Errejón para dar la campanada. Pasó desapercibida su caravana electoral en varios momentos, al verse ésta monopolizada por Cataluña, espacio en el que quedaron desdibujados completamente al no ser un partido con capacidad de actuación en el momento clave, tras la sentencia del «procés». Esperaba Errejón sacar rédito de presentarse como la bisagra que no bloquearía en un nuevo gobierno, y marcar posición de partido respecto a los pactos postelectorales, pero la campaña electoral se alejó del reparto de culpas de la repetición electoral, donde el cofundador de Podemos agitaba al electorado contra la irresponsabilidad Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

El ex dirigente de Podemos afronta ahora su primer batacazo electoral y en los próximos días deberá analizarlo junto a su dirección. Ayer, aseguró a sus militantes que habían «hecho lo correcto» y que no lo hicieron «calculando sino por responsabilidad». Llamó a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a sentarse a negociar porque «los números dan» y refutó que Más País es «una opción necesaria», a pesar de que solo logró cosechar, en toda España, 552.088 votos, el 2,3% del total, un resultado que queda lejos de los 15 diputados con los que el partido nacía para «desbloquear» el Congreso.