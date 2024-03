La España Vaciada vuelve mañana a las calles para luchar contra la despoblación

El movimiento Revuelta de la España Vaciada, que agrupa a diversas plataformas y colectivos afectados por la despoblación, llevará a cabo varias concentraciones hoy en diversos municipios del país. Este acto, que coincide con el quinto aniversario del movimiento, tiene como finalidad solicitar a los representantes políticos la adopción de medidas concretas y efectivas para hacer frente al creciente problema de la despoblación en numerosas zonas del país. Aunque ha pasado un lustro desde que salieron a la calle y lograron trasladar a la agenda política los asuntos relacionados con la despoblación, las exigencias y los desafíos se mantienen.

La falta de población en las zonas rurales tiene un impacto directo sobre la demografía de las zonas rurales además de la economía. Pero, especialmente, su impacto mayor es sobre el tejido social que se desmembra con las consecuencias que ello tiene para el mantenimiento de los servicios básicos como la sanidad o la educación.

Mila Herreros, portavoz de la Revuelta de la España Vaciada y miembro de la organización del 31M, en declaraciones a LA RAZÓN, asegura que a lo largo del año la plataforma celebra dos convocatorias, una en octubre y la de marzo con el objetivo de “unir las fuerzas de la distintas asociaciones y plataforma para exigir soluciones a la instituciones”. Sobre la mesa, un pacto de Estado contra la despoblación.,

En su opinión, durante estos cinco años, la casuística se ha trasladado a “la palestra” pero “no ha habido avances significativos”. “El problema persiste pese al plan del gobierno o de algunas instituciones contra la despoblación. Los pueblos son los últimos en recibir ayudas para la despoblación y hemos visto que el sangrado no ha cesado”, describe. En lo que sí ha detectado un cambio es en la percepción de la sociedad. "antes se asumía que como estabas en un pueblo no tenías derecho, ahora es una situación reconocida y exigen a los políticos que busquen soluciones. Si el ciudadano se activa el político se activa”.

Es por ello, que dada la sensibilización e importancia capital que está adquiriendo la necesidad de que exista un desarrollo real del mundo rural que acabe con el problema de despoblación, presentan una moción para declarar el 31 de marzo“Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación".

Las cifras son alarmantes. Si bien es cierto que España ha experimentado un importante crecimiento este siglo, al pasar de 41,1 a 47 millones de habitantes, la distribución de la población no ha sido así. En este sentido, cuatro comunidades (Extremadura, Galicia, Castilla y León y Asturias) empezaron a perder habitantes con el arranque del siglo, pero ya son otras cinco las que siguen la misma estela: Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja. Se trata de un fenómeno de carácter municipal. De los 8.131 términos que hay España, 5.102 pierden habitantes desde 2001, y, en la última décadas, son 6.232. Es decir, tres de cada cuatro municipios pierden población en los últimos diez años.

Se trata de un fenómeno que afecta con mayor crudeza a los pequeños municipios. En nuestro país hay 6.815 con menos de 5.000 habitantes, que concentran al 12% de la población española. De ellos, es decir, ocho de cada diez, están asistiendo al recorte de su población en la última década. Este detrimento es todavía más acusado en los territorios de menos de 1.000 habitantes. Aunque pequeños, en ellos todavía residen más de 1,4 millones de habitantes, sin embargo, pierden más de 200.000 habitantes, es decir la población equivalente a toda la ciudad de Pamplona. Esta despoblación, en menor medida, también afecta a las pequeñas ciudades y capitales: un total de 29 capitales de provincia pierden población.

A la despoblación se suman los problemas derivados de la dispersión territorial y la baja densidad de población, que dificultan la prestación de los servicios básicos. Otra de las aristas que subyace tras el fenómeno de la despoblación es el proceso de envejecimiento de la población. España es uno de los países con mayor esperanza de vida al nacer: 83,2 años. En este sentido, hay casi 9 millones de mayores de 65 años, una de cada cinco personas. Paralelamente, este envejecimiento se concentra en los pequeños municipios rurales.En los territorios con menos de 5.000 habitantes, una de cada cuatro personas ya tiene más de 65 años mientras que en los que tienen menos de 1.000 habitantes, tres de cada diez superan los 65 años, y casi el 15% también alcanza los 80 años.

La vuelta a las calles de la Plataforma de la España Vaciada coincide con un momento crítico de la formación en cuanto a su representación parlamentaria. El movimiento se quedó huérfano de representación tras las elecciones generales del 23 de junio. Animados por el éxito del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en 2019, varios partidos se presentaron a los comicios para intentar conquistar la Cámara Baja y llevar sus reivindicaciones al hemiciclo Sin embargo, una polarizada y basada en frenar al sanchismo, por un lado, y frenar a Vox, por el otro, les dejaron fuera de juego y sin apenas opciones para formaciones como Soria ¡Ya!, Por Ávila o Jaén Merece Más.

Precisamente, en declaraciones a LA RAZÓN, el portavoz de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, asegura que en el quinto aniversario de la histórica manifestación en las calles de Madrid “la idea es volver a pedir a los ciudadanos que salgan a la calles de pueblos y ciudades para pedir un pacto de estado contra la despoblación”. La efeméride coincide con el Domingo de Resurrección por lo es consciente de que el seguimiento de la convocatoria puede tener menos fuerza porque “la gente está de procesiones o en familia”. Insiste en que “la idea es rememorar aquel día en el que se consiguió poner encima de la mesa un problema serio que tiene ese país que es la despoblación y el desequilibrio territorial de desarrollo que tiene este país”.

Subraya que en este lustro se han logrado avances, de hecho, el gobierno presentó más de cien medidas frente al reto demográfico pero “sin enfrentarse seriamente al problema”. En este sentido, critica “el contexto político muy radicalizado entre dos bloques absolutamente enfrentados”. “Hablamos de la ley de amnistía y de la concordia en castilla y leonino por lo pero no de lo que verdad importa que es que no podemos ir al consultorio médico o que no tenemos una línea de transporte que pase por nuestros pueblos o ciudades”.

Sobre la posibilidad de que la plataforma concurra a las elecciones europeas, Ceña asegura que “estamos hablando para poder presentar una candidatura conjunta porque estas elecciones al tratarse de una circunscripción única invita a presentar un proyecto común. Necesitamos 300.000 votos”, concluye.