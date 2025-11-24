Policías critican que Interior quiera desligar el incidente de Vallecas del yihadismo

Policías nacionales denuncian que el Ministerio del Interior intenta negar cualquier posible carácter yihadista del incidente ocurrido en Vallecas, "aal minimizar de nuevo la gravedad de los hechos y contribuir a una narrativa oficial que pretende ocultar una realidad cada vez más preocupante para la seguridad pública y para la integridad de los agentes". Tal y como adelantó LA RAZÓN, la Brigada Prpovincial de Información se ha hecho cargo de las investigaciones que se sustanciarán en la Audiencia Nacional.

"Se enfrentaron a un individuo radicalizado, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, que había atacado previamente a tres personas y que se lanzó de forma violenta contra los policías durante la intervención al grito de ¡Alá es grande! Nuestros compañeros respondieron con sus medios de dotación, de manera absolutamente proporcional, neutralizando una amenaza real e inminente para sus vidas y para la de terceros" subraya Jupol.

Fue necesario comisionar al Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR) de la UIP, dada la extrema peligrosidad del individuo y la evidente radicalización que mostraba durante la agresión. Los agentes especializados del SOAR se vieron obligados a repeler la acometida de este individuo armado que ya había atacado a tres personas y que se abalanzó contra los policías profiriendo gritos de contenido religioso extremista