Los silencios selectivos sobre Sánchez del delegado del Gobierno en su comparecencia en el Senado

Nervioso y con las inexactitudes y el silencio como herramientas. Con estas armas el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre,Asegurando que pese a tener registrado el dominio del crowfunding para recolectar fondos en las primarias del PSOE a su nombre, el líder de los socialistas no conocía las fuentes de financiación entre las que se cierne las sospechas sobre su suegro , Sabiniano Gómez.

"Existe un compromiso de confidencialidad. No puedo darles esa información". Con un "orgullo total" por haber presidido la plataforma 'Bancal de Rosas' que financió las primarias de Sánchez, el Delegado del Gobierno no ha facilitado la identidad de los 'mecenas' que ayudaron al inquilino de la Moncloa. El representante de Sánchez en Madrid ha sentenciado que "no puede facilitar información", relacionada con las sospechas sobre las donaciones de su suegro en las primarias pero ni confirma ni desmiente la participación del padre de Begoña Gómez.

Durante toda su comparecencia realizada esta mañana para aclarar su papel en la financiación de las primarias que auparon a Sánchez hasta la jefatura del PSOE, que era "era el candidato a batir" tanto desde la derecha como por la extrema derecha, el antiguo secretario general de la Presidencia ha marcado los tiempos y sus silencios. De su relación con el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, ha confirmado las reuniones realizadas para hablar de las elecciones. Los nombres de Otegi o de los representantes del PNV no se han mencionado.

El silencio medido de Martín Aguirre sobre Sánchez: del caso Begoña a la contratación de la asesora de Moncloa

Aunque ahora se encuentre alejado del Palacio de la Moncloa, la relación entre el presidente del Gobierno y el que fuera máximo exponente de la plataforma 'Bancal de Rosas', no se entiende sin las primarias en Ferraz. Con el triunfo sobre la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el bolsillo, Sánchez otorgó el puesto de Director de Administración y Finanzas del PSOE a Aguirre. Inmersos en la segunda legislatura del líder de los socialistas, se convirtió en el Secretario General de la Presidencia del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Madrid comparece en la comisión del Senado sobre el caso Koldo Borja Sánchez-Trillo Agencia EFE

La relación con el presidente del Gobierno ha provocado que su relación en el Caso Begoña Gómez haya aumentado su responsabilidad sobre la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Hoy desde su sillón de compareciente en el Senado, se ha puesto en el foco a Álvarez, quien se negó a responder a las preguntas en su comparecencia. Como ha demostrado el popular, Alfonso Serrano, las dos personas guardan paralelismos, ya que ambos fueron captadores de fondos para el matrimonio Sánchez-Gómez. Es más, su declaración ha recordado a las intervenciones de la semana pasada en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La incógnita de las saunas para las primarias de Sánchez

Fuera de los rumores y el conocimiento sobre la carrera de Pedro Sánchez para convertirse en el secretario general del PSOE, ha quedado registrado que Óscar López y Antonio Hernando, que formaban parte de la candidatura del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se interesaron por las saunas del suegro de Sánchez. El delegado del Gobierno ha dejado sin respuesta la duda de los senadores.

Ante el silencio sobre la presunta explotación de las saunas para financiar la candidatura del líder de los socialistas, será la Justicia junto con las autoridades policiales los que realicen las averiguaciones.