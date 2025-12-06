El Estado Islámico pide paciencia a sus yihadistas ante la falta de resultados en el objetivo del "califato mundial"

"Oh caballeros del Estado Islámico, resistid a la etapa en la que la agitación internacional se intensifica contra vosotros desde Damasco hasta África, sólo por el hecho de que os habéis convertido en el obstáculo insuperable frente a las conspiraciones globales que tienen como objetivo la doctrina del Islam, después de que los extremistas la han descuidado y han entrado en los foros de la apostasía, corriendo"

De esta manera, la banda yihadista trata de infundir ánimos a sus terroristas y viene a reconocer que, en algunas ocasiones, se han logrado frenar sus objetivos. Pero lo hacen mezclando siempre el fanatismo religioso con la realidad. Por lo visto, ellos son los que están llamados por Dios a salvar al Mundo frente a los que lo quieren destrozar, sencillamente porque piensan distinto, profesan otra religión o luchan en su contra. Extraños "caballeros" los que pretenden un combate en el que no no haya enemigo y, si existe, es porque carece de principios morales.

"Así que toma en cuenta el esfuerzo, la yihad y la perseverancia que estás realizando y sé firme. No alcanzarás tu objetivo sin atravesar las profundidades de la paciencia y la certeza, y has pasado por esta lucha. Los que vinieron antes de ti cuando el enemigo los reunió y aumentó su fe. Y con certeza y plenitud, fue el lenguaje de su situación y sus palabras: “Dios es suficiente para nosotros y Él es el mejor dispuestor de los asuntos”, agrega el llamamiento.

En cualquier conflicto, cuando se pide paciencia a los combatientes ante la falta de resultados tangibles que les lleve al soñado "califato mundial" suele seer porque quieren convertor ese conflicto, el problema, en una forma de vida; y no ocurre sólo con los yihadistas.

Ahora se comprenden las masivas campañas de captacioón de menores para su causa, dada la vulnerabilidad de estas personas por su escasa formación y, en muchos casos, nulas perspectivas de futuro.