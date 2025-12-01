Este es el motivo por el que Santos Cerdán repetirá comparecencia en el Senado por su relación con el caso Koldo

La salida de Santos Cerdán de prisión y las nuevas declaraciones tanto del exministro de Transportes, José Luis Ábalos como de su exasesor y mano derecha, Koldo García, que apuntan a diversos miembros del Gobierno o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han promovido nuevos giros políticos.

Gracias a la manifestación convocada el pasado domingo por el PP, miles de manifestantes se congregaron de manera pacífica para protestar contra la corrupción que cerca al PSOE. Esta misma mañana, a raíz de las nuevas informaciones, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha comunicado que el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, estará obligado a comparecer por segunda vez el próximo 17 de diciembre en el Senado para buscar aclarar su relación con la trama Koldo. "En lo que llegan las elecciones y a la espera de nuevas manifestaciones, seguiremos sacando información a los activos de las tramas... Por ello el próximo 17 de diciembre Santos Cerdán comparecerá", ha asegurado el representante popular.

Sumado a la mención a la esposa del líder de los socialistas, que no se descarta que sea llamada al Senado, Tellado ha confirmado, con "una fecha que se conocerá en las próximas semanas", que el PP llamará a declarar tanto al hijo mayor de José Luis Ábalos, Víctor, mencionado en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el patrimonio de su progenitor, como al "fontanero" del PSOE, Antonio Hernando. Respecto a la ministra de Trabajo y vicepresidenta de Sumar, Yolanda Díaz, ha señalado que se han registrado diversas cuestiones sobre las personas que habitaron en su piso durante la COVID-19.

¿Por qué el PP cita a Santos Cerdán en el Senado tras su salida de prisión por el caso Koldo?

En la primera rueda de prensa tras la manifestación del pasado domingo para protestar contra "la manzana podrida" de Sánchez, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha ofrecido diversas explicaciones sobre la decisión.

Motivada por las declaraciones de Ábalos y Koldo tras su ingreso en prisión, Tellado ha explicado que Cerdán deberá responder sobre "el cheque en blanco que en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció a Ábalos" y para que "clarifique el sistema de comisiones ilegales del 2% en obras públicas" en una semana en la que el PSOE "tiene la obligación de darle a la Audiencia Nacional todos los pagos en metálico de la era Sánchez" para juntar nuevas pesquisas sobre la caja B de los socialistas. Respecto al hijo de Ábalos se le preguntará por las dudas que dejó oferta de trabajo en una consultora a un antiguo miembro del PSOE.

La primera comparecencia de Santos Cerdán en el Senado sobre el Caso Koldo

El pasado 30 de abril de 2024, el exrepresentante socialista acudió al Senado y aseguró que en el mes de octubre de 2023 quedó con Ábalos cuando el exasesor de Ábalos, Koldo García, ya sabía que estaba bajo investigación. En aquella comparecencia trató de esquivar las preguntas de los grupos parlamentarios y negó cualquier relación tanto con el exministro de Transportes y Koldo Garcia. "No sé qué encargos le hacía el ministro", señaló en reiteradas ocasiones. Respecto a Koldo García, antes de que los informes de la UCO apuntarán a la relación entre ambas personas, "lo consideraba como un compañero más de los 180.000 afiliados del PSOE que hay".

Ahora tras haber pasado por la cárcel y con sus compañeros de partido implicados en el 'Caso Koldo' con los que "no guardaba una relación" regresa a la Cámara Alta para responder a las preguntas de los senadores.