Juan Carlos I se reivindica en un vídeo inédito que levanta ampollas en Zarzuela

El mensaje se ha grabado al margen de Zarzuela, que no lo encuentra "oportuno ni necesario"

El Rey Juan Carlos sí asistirá al almuerzo privado en Zarzuela el próximo 22 de noviembre
El Rey Juan Carlos sí asistirá al almuerzo privado en Zarzuela el próximo 22 de noviembreEuropa Press
Macarena Gutiérrez
  • Macarena Gutiérrez@McGutierrezSj
    Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de 1998 a 2008 fue la encargada de la región de Oriente Medio en la sección internacional de LA RAZÓN antes de ejercer las funciones de corresponsal diplomático hasta 2012. Desde entonces, está adscrita a la sección de Opinión
Creada:
Última actualización:

Don Juan Carlos I ha lanzado un mensaje para revindicar con un vídeo inédito la importancia de la Transición que muchos de los "jóvenes desconocen" y reclamar el apoyo para su hijo el Rey Felipe VI para mantener la unidad de los españoles.

Durante la breve alocución, el Rey emérito, que no estuvo invitado a la celebración del 50 aniversario de la democracia hace poco más de una semana, recuerda a los jóvenes que sus padres, sus abuelos y “muchos españoles unidos” hicieron posible una transición ejemplar: cambiaron el país en circunstancias muy difíciles, en las que todo el mundo tuvo que esforzarse y asumir riesgos. Subraya que, gracias a la generosidad y el esfuerzo de todos, España ha llegado a ser lo que es hoy.

Explica que por eso ha hecho el esfuerzo de escribir sus memorias: para que los mayores puedan recordar aquellos momentos históricos y los jóvenes conozcan la historia reciente de España sin “distorsiones interesadas”. Insiste en que se trata de un relato contado por alguien que vivió la Transición en primera persona, con acontecimientos que han marcado el futuro del país y el legado que, según dice, él ha podido dejar.

Añade que la Monarquía desempeñó un papel esencial en la Transición, gracias a su posición institucional y a sus relaciones exteriores, que permitieron conectar a España con el resto del mundo. Y remata con la parte política más clara del vídeo, donde lanza esta petición directa: «Os pido que apoyéis a mi hijo, el Rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles».

Fuentes de Zarzuela han asegurado a LA RAZÓN que la Casa del Rey no fue informada ni, por supuesto, tampoco ha participado en la elaboración del vídeo. No lo ven, en ningún caso, "ni oportuno ni necesario" y rematan que no entienden el "propósito" de la grabación.

El pasado 22 de octubre, Don Juan Carlos, que pasado mañana publica en español su libro de memorias, participó en Madrid en una comida de carácter privado en el Palacio de El Pardo con toda la familia y, según parece, no habría encontrado oportuno comentar un asunto que ha levantado ampollas en Zarzuela. Para ese día el vídeo ya habría sido grabado.

