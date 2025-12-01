Juan Carlos I se reivindica en un vídeo inédito que levanta ampollas en Zarzuela

Don Juan Carlos I ha lanzado un mensaje para revindicar con un vídeo inédito la importancia de la Transición que muchos de los "jóvenes desconocen" y reclamar el apoyo para su hijo el Rey Felipe VI para mantener la unidad de los españoles.

Durante la breve alocución, el Rey emérito, que no estuvo invitado a la celebración del 50 aniversario de la democracia hace poco más de una semana, recuerda a los jóvenes que sus padres, sus abuelos y “muchos españoles unidos” hicieron posible una transición ejemplar: cambiaron el país en circunstancias muy difíciles, en las que todo el mundo tuvo que esforzarse y asumir riesgos. Subraya que, gracias a la generosidad y el esfuerzo de todos, España ha llegado a ser lo que es hoy.