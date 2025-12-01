Juan Carlos I se reivindica en un vídeo inédito que levanta ampollas en Zarzuela

Explica que por eso ha hecho el esfuerzo de escribir sus memorias: para que los mayores puedan recordar aquellos momentos históricos y los jóvenes conozcan la historia reciente de España sin “distorsiones interesadas”. Insiste en que se trata de un relato contado por alguien que vivió la Transición en primera persona, con acontecimientos que han marcado el futuro del país y el legado que, según dice, él ha podido dejar.
Añade que la Monarquía desempeñó un papel esencial en la Transición, gracias a su posición institucional y a sus relaciones exteriores, que permitieron conectar a España con el resto del mundo. Y remata con la parte política más clara del vídeo, donde lanza esta petición directa: «Os pido que apoyéis a mi hijo, el Rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles».
Fuentes de Zarzuela han asegurado a LA RAZÓN que la Casa del Rey no fue informada ni, por supuesto, tampoco ha participado en la elaboración del vídeo. No lo ven, en ningún caso, "ni oportuno ni necesario" y rematan que no entienden el "propósito" de la grabación.
El pasado 22 de octubre, Don Juan Carlos, que pasado mañana publica en español su libro de memorias, participó en Madrid en una comida de carácter privado en el Palacio de El Pardo con toda la familia y, según parece, no habría encontrado oportuno comentar un asunto que ha levantado ampollas en Zarzuela. Para ese día el vídeo ya habría sido grabado.