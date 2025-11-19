Santos Cerdán sale de prisión atacando: "Hay muchas mentiras y manipulaciones"

Santos Cerdán ha salido de la prisión de Soto del Real (Madrid) asegurando que "se están hablando muchas mentiras y manipulaciones sobre su persona" en base a la "interpretación que se hace" de los dos últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en que se cuantifican las comisiones ilegales que habría percibido de Acciona, a través de Servinabar, a cambio de asegurar la concesión de obra pública.

Tras abandonar el recinto penitenciario hacia las 19:15 horas, el último secretario de Organización del PSOE se ha mostrado confiado en que "la verdad se impondrá" y que, con ella, "se hará Justicia".

Acompañado de su abogado, Jacobo Teijelo, Cerdán ha querido agradecer, ante las cámaras, a su familia y a sus amigos "de toda la vida" el apoyo que siguen dándole. A sus dos letrados (el otro es Benet Salellas) les ha reconocido la labor de defensa desarrollada: "Ha sido fundamental".

Antes de montarse en el coche de Teijelo y abandonar el lugar, el exdirigente socialista ha prometido que "en los próximos días" ofrecerá más declaraciones a los medios de comunicación para aclarar su posición tras atribuirle el Supremo, en base a las pesquisas de la Guardia Civil, un "papel principal" en la "trama Koldo".

Cerdán ha estado entre rejas durante los últimos casi cinco meses después su imputación a finales de junio y de que el juez Leopoldo Puente dictase su encarcelamiento provisional. Tras dar por salvaguardado el material probatorio de los presuntos amaños de adjudicaciones y el cobro de "mordidas", el alto tribunal ha decidido este miércoles poner fin a su estancia en la cárcel al no apreciar ya riesgo de destrucción de pruebas.