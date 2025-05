El exasesor de Moncloa, sobre el motivo por el que llamaba "hermanito" a Sánchez: "Son cosas de cariño"

El exasesor de Moncloa Luis Carrero confirmó en los juzgados de Badajoz sus gestiones para David Sánchez mientras estuvo adscrito a Presidencia de Gobierno, aunque negó que cobrara por ello. Preguntado por el motivo por el cual llamaba "hermanito" al músico, dijo que se debe a que los amigos en común que les presentaron decían "de broma" que ambos parecían hermanos. "Teníamos los mismos gustos y opiniones. Por eso empezamos a utilizar eso en los correos. En fin, cosas de amigos con cariño", expuso.

Carrero, que se negó a responder a las preguntas de las acusaciones populares, comenzó su intervención explicando su carrera profesional. Según consta en la transcripción de su interrogatorio, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, dijo, su plaza está en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, si bien en marzo de 2020 -dos años después de llegar Sánchez a la Moncloa- comenzó a trabajar en el Ministerio de Presidencia, donde aterrizó desde Alicante. Allí estuvo hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando ya llevaba año y medio trabajando para el hermano del líder del Ejecutivo.

Con todo, negó que hubiera tenido relación con Pedro Sánchez. "No lo conocía", precisó. Pese a ello, confirmó que su desempeño laboral consistía en redactar los discursos para el presidente del Gobierno y en llevar la agenda institucional y parlamentaria. "Éramos cinco personas. Nos encargamos fundamentalmente de la parte de escritura de discursos", expuso.

Niega que manipularan los informes del músico

Prácticamente la totalidad de su interrogatorio giró en torno a todos los correos que la Guardia Civil interceptó por sus labores para el músico. El ahora procesado se escudó en todo momento en que le ayudó porque eran muy amigos y negó haber percibido retribución alguna. Al igual que hizo David Sánchez, Carrero alegó que se le incluyó como parte del equipo de la Diputación de Badajoz pese a no estar contratado porque era una forma de reconocerle la ayuda prestada.

También descartó que tuviera acceso directo al correo de Sánchez, aunque las evidencias incautadas por la UCO constatan que en alguna ocasión respondió a terceros en su nombre. Sobre la ayuda de búsqueda de subvenciones dijo que la hizo "desde casa" reiterando de esta forma en que la colaboración que levantó las sospechas de los investigadores fue desinteresada.

Sobre el correo que delataría su enchufe en la Diputación, Carrero se limitó a decir que fue un "malentendido". "(Candalija) me dijo que las plazas están en marcha y que estuviera atento a la web de la Diputación", se justificó. La comunicación fue determinante para los investigadores por cuanto que en la misma Sánchez y él hablaban de su próxima incorporación a la Diputación y de cómo iba el proceso de la plaza. La juez destacó que tuvieran conocimiento de dicho procedimiento pese a que no se había hecho público aún y, por ello, les imputó a ambos un delito de tráfico de influencias.

Igualmente, negó que hubieran manipulado los informes de rendimiento de Sánchez que pidió la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. El motivo se debe a que la juez no los encontró en el área de Cultura, sino que se los entregó Carrero. Lo hizo en mano y en los mismos venía la firma del músico también a mano. La ausencia de firma electrónica llevó a la juez a apuntar a una posible manipulación de los documentos. "Yo no sabía el contenido de la carpeta. David fue el día que él estuvo, que le dieron la baja, sí y me pidió si hacía el favor de llevar esos esa carpeta a la dirección", expuso al respecto.