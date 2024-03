Feijóo: "Sánchez caerá por las mismas razones por las que logró el Gobierno: con la mentira y la corrupción"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado el segundo retiro de los populares un cónclave en el que miembros de la dirección del partido y los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP han llevado a cabo en Córdoba donde han acordado rubricado la "Declaración de Córdoba", un conjunto de medidas de acción común y coordinación territorial que acometerán las comunidades gobernadas por el PP y que busca "blindar la igualdad de todos los españoles".

El cónclave reunió a once presidentes autonómicos donde los barones populares se comprometieron a cumplir las líneas estratégicas de actuación en asuntos clave para el futuro de España y para el día a día de los ciudadanos. Dicho encuentro que ha sido coordinado en las últimas semanas por la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, con las direcciones autonómicas del partido y con las diferentes vicesecretarías, con el objetivo principal de "sistematizar la fluida colaboración que ya existe entre la dirección del PP y los gobiernos autonómicos para exportar, de unos territorios a otros, prácticas de buena política que redunden en mejor gestión para los ciudadanos", principal compromiso de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que ejercía de anfitrión al celebrarse en su territorio, indicó que la reunión había sido "intensa" y destacó que el líder de los populares les había reunido ayer a las 9:00 y no les dejó marchar hasta las 23:00. "Jamás pensé que podríamos tener un Gobierno incapaz de decir una sola verdad; incapaz de cumplir la Constitución y que un señor que salió en un maletero de España le haría hincar la rodilla a un presidente". "Los españoles no nos merecemos este Gobierno", apuntó Moreno.

Gobernar desde la igualdad

Feijóo destacó la importancia de la "Declaración de Córdoba" un "dique de principios y compromisos" que muestran a un país que "no va a rendirse". El líder del PP aseguró que los populares trabajarán para que España siga siendo la nación más antigua de la tierra, y "mientras otros solo se dedican a la amnistía y a la corrupción, el PP gobierna". Garantizó que su partido denunciará la amnistía ilegal y luchará contra la corrupción del sanchismo, algo que, dijo, forma parte de sus obligaciones. Y es que ante la desigualdad, pidió seguir defendiendo "una nación en la que todos sus ciudadanos merecen el mismo trato ante la ley, la justicia y los presupuestos de todos". Ante el desgobierno llamó a ejercer con "responsabilidad" las competencias de la Constitución y del Estatuto.

Apuntó que detrás de las mentiras y las descalificaciones "está la nada"; lo que obliga a todos los demás a dar "un paso adelante". Ante la situación "inédita" en la que se encuentra el país, al aceptar el presidente del Gobierno su condición de "delegado del independentismo, pero no se va". Feijóo subrayó que "la corrupción política y económica se han dado la mano. Ya son las dos caras de la misma moneda del sanchismo". Y es que, apuntó, en sus cien días de Gobierno "la única ley que ha ofrecido es la ley de amnistía. Sin Presupuestos, las únicas cuentas que conocemos son las de la trama corrupta que avergüenza a todos los votantes del PSOE". El líder del PP apuntó que éste PSOE "ya no gobierna, subsiste" y presentó al PP como la alternativa para hacer otra forma de hacer política. "La amnistía y la corrupción con la que el PSOE está humillando España tendrá respuesta en nuestros gobiernos", asegurando que "hemos venido a hacerlo y a cumplirlo. La ejemplaridad y la dignidad de la política es nuestro compromiso", apuntó.

"Orgulloso" de su partido, el presidente de los populares presentó a sus barones territoriales como ejemplo de lo que es la "buena política". "Lo otro es la antipolítica". "Mientras otros solo ofrecen caos, aquí sí hay gobierno. Mientras otros actúan por chantaje aquí hay acuerdos, y mientras otros fracturan, aquí hay gobierno". Feijóo puso en valor los acuerdos alcanzados que posibilitarán "seguir avanzando".

Asimismo, lanzó un mensaje de igualdad, pluralidad y confianza. Dijo que es compatible el sentimiento de arraigo con el compromiso con España. Garantizó que el PP no caerá en la "falacia separatista en la que ha caído el PSOE.No estamos dispuestos a hincar la rodilla en el separatismo, cueste lo que cueste" porque, aseguró, "ningún interés particular nos desviará de nuestro compromiso: cumplir y hacer cumplir la Constitución y los estatutos de autonomía, porque es nuestro deber legal y moral; aunque nos cueste estar en el Gobierno". Aseguró que esta es la garantía de que España siga siendo una nación. "Defenderemos la casa común en la que cabemos todos".

"Autonomismo responsable"

Feijóo dijo que el "autonomismo responsable sí beneficia y fortalece una nación", pero si se ejercita desde la lealtad. Dijo que los ciudadanos españoles, vivan donde vivan, "son ciudadanos libres", algo incompatible con el secesionismo. También se mostró convencido de que "Sánchez caerá por las mismas razones por las que ha logrado conseguir la presidencia del Gobierno: con la mentira y la corrupción" y aseguró que "caerá" por las mismas razones.

Ante los que se preguntan si la legislatura será corta o larga, indicó que Sánchez no lo sabe pero "será tan larga como el provecho que quieran sacarle sus socios. "Mientras Sánchez sea útil le prorrogarán el mandato día a día, y cuando no sea útil, le dejarán caer en el ostracismo". Feijóo garantizó que el jefe del Ejecutivo "no se llevará por delante su país como lo está haciendo con su partido" porque "no lo permitiremos desde los gobiernos autonómicos" del PP.

Para el presidente de los populares, España sería un país "sin gobierno" si dependiese del gobierno central. Puso en valor a sus barones territoriales y aseguró que, "afortunadamente, los compañeros y compañeras del PP gobiernan España a través de las comunidades; porque no tienen compromisos con aquellos que no quieren España y con los que se quieren ir de España" y, por tanto, su único compromiso "es cumplir la Constitución y los estatutos de autonomía", incidió. "Ellos están gobernando España". Destacó que "no nos tutelan de un lugar lejano, ni conspiramos en secreto contra la soberanía nacional y gozamos de la libertad que el PSOE entregó a todos ellos que solo quieren hacer fracasar" a España. Por ello, el presidente de los populares garantizó que "nos tendrán en frente para parar cada una de la afrentas con las que quieren destruir la nación y también para que "España no se pare" y así, "unidos y coordinados" mejorar los servicios públicos del país con "calidad, en igualdad y libertad", un compromiso conjunto, de política útil reflejado en esa "Declaración de Córdoba" que han firmado.

Con este cónclave Feijóo dijo que el PP quiere lanzar también un "mensaje de esperanza" abriendo el debate del gobierno "con gobiernos que gobiernan". Por ello se habló de una EBAU común, o que la Real Academia de la Historia redacte los contenidos de Historia que se estudien, que desde el punto de vista de la prevención del cáncer tenga la misma cartera de servicios en todos los centros de salud, por qué trabajar para que las escuelas infantiles sean gratuitas, "porque lo necesitan los españoles y es nuestra obligación", dijo. "Haciendo todo esto es una forma de decir no a la amnistía del independentismo y no a la corrupción del sanchismo. Demostrar que aquí hay políticos decentes que gobiernan para los ciudadanos".

Sus barones

El líder del PP puso en valor a sus barones: la lograda por Juanma Moreno en Andalucía; la revalidada por Alfonso Rueda en Galicia, la que ostenta Isabel Díaz Ayuso en Madrid ganada con "ganas". También recordó que en Cantabria "ganamos y gobernamos", agradeciendo a María José Sáenz de Buruaga. También destacó al más joven de los barones, Fernando López Miras, quien además es "el que más lleva como presidente". También puso en valor al presidente de la comunidad valenciana, Carlos Mazón e invitó a todos a las Fallas. "Aragón y Jorge Azcón es lo mismo", de quien dijo "nos ha dado una gran alegría". Bromeó con que en Canarias, al tener una hora menos, tenemos un "vicepresidente", Manolo Domingo, porque "aún no ha llegado la hora de tener un presidente". Y, una de las comunidades "más verdes" dijo, es Extremadura, destacando así que, "por primera vez en la historia cuenta con una mujer presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola".

También puso en valor a Marga Prohens, quien ganó las elecciones en Baleares, "nuestra presidenta, la de todos", el presidente de la región más grande de Europa, Castilla León, liderada por Alfonso Fernández Mañueco. Además, dijo sentirse "orgulloso" de que el cruce de culturas donde "la tolerancia la encarnan dos presidentes del PP": Juan Vivas (Ceuta) -representado por uno de sus consejeros en este cónclave- y el presidente Juan José Imbroda (Melilla).