Feijóo dice que el PSOE "acompañará al banquillo" a García Ortiz si no le "exige el cese"

Por primera vez en la historia democrática de España, el fiscal general del Estado se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la supuesta filtración de datos de una investigación que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso.

"El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado, al que incluso le impone el pago de una fianza", ha solemnizado Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, en un mensaje publicado en su cuenta de X. "La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable".

Desde el primer momento, el principal partido de la oposición ha reclamado la dimisión o el cese del fiscal general. Ahora, Feijóo advierte: "Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el banquillo".

Con este procedimiento judicial, el líder popular se reafirma en la necesidad de emprender una regeneración institucional en España con una nueva administración: "Procesado su fiscal y su hermano, teniendo en prisión a su número dos en el partido, e imputados su mujer y su ex mano derecha, es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno. Y lo haremos".

La reacción apenas ha tardado en llegar. Tras el mensaje de Feijóo, Génova ha difundido unas declaraciones de la responsable de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. A su juicio, el respaldo del Gobierno a García Ortiz es la principal prueba de que el fiscal "actúa al dictado de la Moncloa" y que, con su defensa, Sánchez "se está protegiendo a sí mismo".

Para la dirigente popular, resulta un "escándalo inaudito" y un "bochorno" que todo un fiscal, la máxima autoridad del cuerpo que tiene que investigar los delitos en nuestro país, se acabe sentando en el banquillo de los acusados. "Del estrado, al banquillo", ha sintetizado.

Al hilo de las palabras escritas por su jefe de filas, Gamarra ha denunciado la "corrupción" del sanchismo y la "degradación democrática" a la que el presidente está llevando a España, con un panorama judicial enrevesado: "Su hermano procesado, su mujer imputada, su primer número dos sin poder salir del país y su segundo número dos sin poder salir de la cárcel".