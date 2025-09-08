Feijóo, sobre la encuesta de LA RAZÓN: “Nuestra alternativa es ganar de forma clara”

El nuevo curso político ha arrancado con la demoscopia apuntando a un cambio de ciclo de forma nítida. A día de hoy, de haber elecciones, el bloque de la oposición se situaría por encima de los 200 escaños. Así lo certifica la última encuesta publicada este lunes por LA RAZÓN, a la que ha hecho referencia el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Para empezar, valora que su proyecto político, a de hoy, cosecharía en el Congreso de los Diputados más de 150 escaños. Por encima de lo obtenido en 2023 y en su mejor marca desde la mayoría absoluta de 2011. El PSOE, mientras tanto, está “en el peor resultado en años”. Y sobre Vox, ha restado importancia a su crecimiento, ya que de cumplirse los mejores pronósticos se situaría en los niveles de 2019, cuando logró 52 diputados. Pero en ningún caso rompería esa barrera.

De ahí que su conclusión es que el sondeo publicado por este periódico va en la buena dirección. “Nuestra alternativa es ganar las elecciones de forma clara”, ha destacado el líder de la oposición en una entrevista en Telecinco.

Con los números en la mano, ha reiterado que su objetivo es “gobernar en solitario”. Un escenario con el que se comprometió en el último congreso nacional de la formación, celebrado el pasado mes de julio. A “los españoles” les ha planteado hoy “dos posibilidades”, que “continué el independentismo” marcando la hoja de ruta al Gobierno, o un Ejecutivo monocolor presidido por él mismo.

Para apuntalar la tesis de que no habrá ministros de Vox en su gabinete, ha arrojado otro argumento: “Creo que confiar la gestión de un país a partidos que no han gobernado nunca, que no han gestionado nunca, que no han tenido experiencia de gobierno nunca, es muy arriesgado”.

En todo caso, ha rehusado cargar contra la formación verde: “Mi objetivo no es criticar a Vox, tengo bastantes criticas de Vox como para responder. Mi objetivo es cambiar el Gobierno, establecer un ciclo nuevo en el país”. Y que España “vuelva a reconciliarse consigo misma”.