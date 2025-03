Feijóo exigirá a Sánchez que las decisiones pasen por el Congreso

Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se reunirán hoy en Moncloa por primera vez en los últimos quince meses. Entonces, PSOE y PP fueron capaces de ponerse de acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución. Hoy, no se vislumbra posibilidad ninguna de acuerdo para pactar la política de Defensa del país.

Una cita que el propio Gobierno ha buscado restar importancia al aglutinar en el mismo día a todos los partidos políticos, salvo a Vox, con quien el Ejecutivo no se reunirá. El presidente del Gobierno dedicará el mismo tiempo al presidente de la oposición que, por ejemplo, al portavoz de ERC, Gabriel Rufián o a la de Bildu, Mertxe Aizpirua. 30 minutos. La misma dedicación también para cada fuerza que compone el Grupo Mixto, que, en algunos casos, representan a solo un diputado. Moncloa evita así dar un trato preferente a Feijóo, a pesar de ser el partido más votado.

Con estos mimbres, no hay ningún tipo de expectativa en la reunión. Tampoco hay visos de que ambos partidos lleguen a algún acuerdo. El PP no espera que Sánchez presente a Feijóo ninguna propuesta en firme. Si bien, se da la circunstancia de que para que España pueda cumplir con su compromiso de alcanzar el 2% del PIB que exige la OTAN y la Unión Europea, el PSOE solo puede contar con el PP. Todos los socios de Sánchez comunicarán hoy su tajante rechazo a aumentar el gasto militar. Sumar ha pedido un debate «de verdad»sobre el gasto en Defensa y Podemos ha registrado una iniciativa para exigir que no se aumente el gasto militar y que España salga de la OTAN.

El Ejecutivo se encuentra así obligado a prestar atención al principal partido de la oposición, a pesar de que su intención es la de no plantear ningún acuerdo a la oposición, sino tan solo informar de la posición que defiende; acelerar para cumplir con el compromiso cuanto antes. El PP no desvela tampoco cuáles serán las principales cartas de Feijóo en la cita y denuncia que no cuentan con el orden del día de la reunión de trabajo ni con ningún documento sobre el que haber trabajado previamente. «Es difícil apoyarle. No sabemos a dónde va; no tiene ningún plan y, por tanto, el PP va a escuchar», avisan en el entorno de Feijóo donde recuerdan, que no tienen obligación de «salvar» a Sánchez «cuando le fallen» los suyos. «Que encuentre una postura coordinada con su socio de coalición», le instan.

Aun así, el presidente del PP sí exigirá a Sánchez que defina claramente su posición sobre política sobre Defensa y le instará a que todos los compromisos internacionales del Gobierno se voten en el Congreso. Así consta en la proposición no de ley que registró ayer el PP para comprobar antes de que tenga lugar el Consejo Europeo del 21 de marzo con que apoyos cuenta el Gobierno para cumplir con sus compromisos con Ucrania y con la OTAN, incluido el incremento del gasto en Defensa. El PP aprovechará la división en el seno del Gobierno sobre el aumento del gasto militar para tratar de desgastar al Gobierno. Así, mientras que Sánchez busca proyectarse como uno de los actores más fiables a nivel europeo para cumplir con los compromisos internacionales, quedará reflejada su debilidad en el Congreso. La iniciativa de los populares cuenta con cinco puntos entre los que incluyen también la necesidad de reafirmar el compromiso de España con la integridad territorial y soberanía plena de Ucrania, o defender la implicación de la UE y de Ucrania en cualquier negociación relativa a acabar con la guerra de agresión rusa, así como respaldar la posición de la UE y defender el vínculo transatlántico y cumplir con los compromisos adquiridos por España con la Alianza Atlántica.