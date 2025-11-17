Feijóo es el líder mejor valorado y Sánchez resiste pese a la corrupción

En medio del descrédito que afecta especialmente en los últimos tiempos a la clase política, es un triunfo alzarse con la consideración ciudadana. Y en este capítulo destaca una vez más el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a tenor de los datos que recoge la encuesta de NC Report para LA RAZÓN.

En una escala del 0 al 10, los españoles otorgan a Feijóo una nota de 4,3, la misma que en idéntico sondeo publicado el mes pasado. Rozar el aprobado es un resultado más que satisfactorio con la polarización que vivimos, y el líder de Génova se mantiene así como uno de los rostros más reconocidos e identificables por parte de los votantes.

Por su parte, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, queda en segundo lugar, con un 3,9 (sube un 0,1). Le sigue el cabeza visible de Vox, Santiago Abascal, con un 3,4 (aumenta otro 0,1), y cierra el listado Yolanda Díaz, con un 3,0, lo que supone restar un 0,1 a la proyección de la mediática vicepresidenta segunda del Ejecutivo.

Sánchez, cercado por los múltiples casos de corrupción que apuntan a su familia y a su partido, no ve afectada excesivamente su imagen, aunque está por ver de qué manera reaccionará la opinión pública si el desenlace de las citas judiciales en marcha no es favorable para sus intereses, lo que sin duda será aprovechado además por sus rivales.

La valoración de los líderes demuestra cómo Abascal sigue siendo atractivo para los votantes del PP, que le dan una nota de 4,3. Pero, a la vez, los que eligieron la papeleta de Vox en 2023 también ven con buenos ojos a Feijóo: le puntúan con un 5,2, aumentando incluso la estimación de la anterior encuesta. Es decir, los votantes de la extrema derecha valoran a Feijóo mejor que los fieles de Génova al cabecilla de Vox.

Al tiempo, Sánchez no arranca ni entre sus propios votantes: de todos los líderes es el peor valorado por los suyos, que como mucho le dan un 5,9 sobre 10.

Otro punto más para Feijóo es que es el mejor considerado en todos los segmentos de edad. Sobre todo en la horquilla de los mayores de 45 años en adelante.