Feijóo marca el debate con la «gran coalición»

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no dice nunca nada que no quiera decir. Y tampoco nada sobre lo que no haya calculado su repercusión política en clave nacional y, por supuesto, en su tierra. Ayer marcó el debate con las reflexiones que dejó en la entrevista que le hizo Carlos Alsina en el programa «Más de Uno», en Onda Cero.

Sin ajustarse a argumentarios apolillados, el «barón» popular criticó con dureza al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Pero la crítica la unió a la formulación de una salida no explorada por Sánchez, pero de la que dijo que habría desbloqueado ya la situación si el líder socialista se la hubiera planteado a la dirección nacional de su partido.

Nadie de esa dirección ni de la nueva Génova ha transitado hasta ahora, desde las elecciones generales, por esa vía. La de colocar la pelota en el tejado de Sánchez, pero no para que pacte con Unidas Podemos, un acuerdo que el PP dice que sería dañino para España, aunque deja como única salida para evitar unas elecciones que no quiere. Feijóo sostuvo, a preguntas de Carlos Alsina, que esto podría haber tenido una solución, la de que Sánchez hubiera buscado un gran acuerdo con su partido, un acuerdo de Estado. Una solución a pasado ya a estas alturas, pero que queda también como posible salida a futuro.

Aunque no prospere ni esté en la cabeza de Génova ni tampoco Pablo Casado haya instado en esta dirección a Sánchez, la jugada política es hábil. Porque rompe con contradicciones del argumentario de partido y aumenta la presión sobre Sánchez. En las entrevistas que ha mantenido el líder del PP con Sánchez para la investidura, Casado le ha planteado siempre su apoyo para grandes pactos de Estado, pero una vez que el candidato socialista hubiera sido investido presidente del Gobierno. No acuerdos de Estado como condición para facilitar el desbloqueo.

Feijóo criticó también a los asesores de Moncloa por el colapso en la financiación autonómica o porque hagan política inspirándose en las series de ficción. A su juicio, alguien le ha debido de asesorar a Sánchez para que tensione el debate con las autonomías del PP para propiciar su investidura. «Si usted quiere cobrar lo que le debo, ya sabe lo que tiene qué hacer, nómbreme presidente. Y se le ha ido de la mano. Le pido que no utilice a las comunidades como rehenes en su estrategia para ser investido».

Asimismo, explicó que descarta que Sánchez llegue a hacer esa oferta de gran coalición que plantea porque «éstá obsesionado con su porvenir y su carrera, con qué hay que hacer para seguir y mantenerse, de manera que todo parece indicar que el Partido Socialista tiene interés en que la legislatura sea un fracaso».