Feijóo reprocha la falta de "educación y cortesía" de Óscar Puente tras forcejear con los reporteros en el Senado

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su falta de "educación y cortesía" mostrados ante las preguntas de los reporteros antes de entrar al Senado, donde no ha abandonado la polémica y no ha contestado de una manera certera a las preguntas de los senadores populares. En este sentido, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se ha visto obligado a recortar su intervención para evitar que se fuese por las ramas.

Debido a la falta de sensibilidad y firmeza del ministro socialista, el jefe de Génova 13 ha sentenciado que en la España con un Gobierno del Partido Popular y sin la presencia ni de Óscar Puente ni del líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se desterrará la manera de actuar que se ha presenciado a las puertas del Senado.

De la misma manera ha señalado que a los ministros populares no se les permite actuar de manera descortés ante un ciudadano ya que "serían cesados de inmediato" de todos sus cargos públicos y por ende deberían devolver su carnet de afiliado. "Educación y cortesía es lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente político. Y más aún a una persona que ya ha demostrado ineficacia y torpeza( en su labores)", ha sentenciado en su cuenta de X.

Óscar Puente arremete contra la labor de Feijóo y banaliza el fascismo

Como respuesta, en su red social favorita, el 'ministro tuitero' de Pedro Sánchez, Óscar Puente, ha criticado la labor del presidente del Partido Popular ante el papel del máximo representante de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha aprovechado para instaurar la banalización del fascismo en la conversación en las redes sociales. "Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable. Así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo", ha sentenciado.

Por el momento, el máximo representante de Génova no ha contestado al mensaje del ministro de Transportes, quien ha aprovechado para cargar contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso por los retrasos y las averías del metro de Madrid en las horas de máximo tránsito.