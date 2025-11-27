Felipe González propone una tregua de insultos de un mes

El expresidente del Gobierno, Felipe González, al intervenir este jueves en un homenaje a Javier Lambán en el Senado, ha expuesto que la polarización política "no viene de abajo arriba", por lo que, ante representantes del PSOE y del PP, ha propuesto: "Hagamos una tregua de insultos de un mes".

"¿Se imaginan un mes sin insultos en el que discutiéramos de los problemas de los españoles?", ha añadido González, tras indicar que con ideas de ese tipo "se reía Javier", el expresidente de Aragón fallecido en agosto, a cuyo acto de recuerdo en el antiguo salón de plenos del Senado ha acudido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras votar en el Congreso.

Han estado presentes otros representantes del PP y buena parte de los senadores socialistas, encabezados por su portavoz, Juan Espadas, así como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pero sin presencia de miembros del Gobierno.

La principal crítica de González al Ejecutivo la ha centrado en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por haber reconocido, según ha dicho, que los presupuestos de 2026 "dependen de lo que decida Puigdemont", algo que, a juicio del exlíder socialista, resume "todo lo que nos pasa", por encima de si hubo una reunión en un caserío o de la vistilla de hoy en el Supremo, ha añadido.