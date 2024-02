Felipe VI presidirá el miércoles la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona

Es una de las citas más marcadas en rojo de la agenda del Jefe del Estado. El miércoles, Felipe VI presidirá en Barcelona el acto de entrega de despachos a los 160 integrantes de la 72ª promoción de la carrera judicial, de la que forman parte 119 mujeres y 41 hombres.

La cita, que se celebra con carácter anual, tendrá lugar a las 12.00 horas en el auditorio Fórum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). Será, de hecho, el primer viaje este año a la comunidad catalana del Jefe del Estado, cuyos desplazamientos hasta este territorio ya están más que normalizados después de que el independentismo haya reducido con creces su presión sobre la Corona. No en vano, cabe recordar que desde que Don Felipe accedió a la Jefatura del Estado en el año 2014, siempre ha presidido este acto excepto en 2020, en plena ebullición de las protestas independentistas, cuando el Ejecutivo esgrimió que no se podía garantizar la seguridad del Rey en la ceremonia y decidió que no lo presidiera, generando un fuerte malestar entre las principales asociaciones.

Según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al acto asistirán el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez. Será la primera vez que Vicente Guilarte asista a este acto, ya que tomó posesión el pasado mes de julio tras la jubilación de Rafael Mozo, que a su vez sustituyó a Carlos Lesmes tras su dimisión en octubre de 2022 por el bloqueo de la renovación del órgano de los jueces. Precisamente, dos años después el CGPJ continúa en stand by. Es más, este acto de entrega de despachos se celebrará solo unos días antes de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el representante del Partido Popular, Esteban González Pons, en presencia del comisario Didier Reynders vuelvan a reunirse en Bruselas con el objetivo de lograr una renovación, que lleva atascada más de cinco años.

Al igual que en otras ediciones el Rey pronunciará un discurso ante los nuevos jueces. El año pasado, el Monarca llamó a defender la independencia judicial como un "baluarte" que debe respetarse "tanto a nivel institucional como individual". Además, recordó que el Estado de Derecho reclama a los jueces “una defensa de la Constitución y de la Ley”.

Este año, además, la ceremonia de entrega tendrá como fondo la tramitación de la ley de amnistía, paralizada en el Congreso tras la negativa de Junts a votar a favor del texto y, en medio de las discrepancias entre jueces así como el ataque a magistrados. No en vano, su tramitación ha deteriorado la imagen de independencia del Poder Judicial debido a los ataques, insultos y señalamientos que se han producido desde que PSOE y Junts pactaron su aprobación.

Según la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los Jueces y Magistrados profesionales formarán la Carrera Judicial. En este sentido, la carrera Judicial consta de tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez. En cuanto al sistema básico de ingreso en la Carrera Judicial se trata de concurso-oposición, seguido por un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. Es posible además el acceso directo a la categoría de magistrado entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.

La Escuela Judicial fue refundada por el Consejo General del Poder Judicial en 1997, tras haber asumido dicho órgano plenas competencias en materia de selección y formación de jueces. El sistema tradicional de acceso a la carrera judicial, mediante la oposición, garantiza que el futuro juez ha adquirido los conocimientos jurídicos precisos para el ejercicio de la función jurisdiccional, cumpliendo los principios de mérito, capacidad e independencia.