Félix Azón, director general de la Guardia Civil: «Mantendremos la presencia y la cercanía en todo el territorio»

Es el 14º director general de la Guardia Civil desde la democracia; el 9º civil en el puesto. Hijo de un sargento del Cuerpo, su padre quería que fuera «capitán general», pero acabó en la judicatura. Tal vez su puesto sea una profecía autocumplida. Nació en un cuartel de Huesca y asegura que ha comprobado cómo los valores de entonces siguen vivos. «Ese creo que es el secreto del éxito» además de su adaptabilidad.

–¿Su mejor y su peor momento como director general?

–Lo más gratifi cante es el reconocimiento de la ciudadanía, sobre todo cuando ha tenido intervenciones heroicas, como las inundaciones en Mallorca, en Levante y Murcia. Los peores momentos, los fallecimientos de siete guardias civiles. También la búsqueda del pequeño Julen fue un momento muy triste por su fatal desenlace, aunque se puso de manifi esto el esfuerzo y espíritu de servicio.

–¿Qué retos afronta ahora el Cuerpo después de 175 años?

–Seguir siendo una de las instituciones más valoradas. Continuar actualizándonos en los grandes retos que están por venir como la ciberdelincuencia. Necesitamos más gente y sobre todo más mujeres.

–¿Estamos preparados para las amenazas terroristas?

–Nunca sabemos lo que va a traer el futuro y es imposible tener todo controlado. La Guardia Civil está a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo, nuestra experiencia contra ETA y Grapo nos precede y esto lo ha adaptado al nuevo terrorismo. Una de las lecciones aprendidas es que, además del esfuerzo y perseverancia, hay que cooperar con los demás cuerpos internacionales.

–¿Y para las del futuro?

–En el ámbito cibernético, al que damos gran prioridad, trabaja intensamente y se ha creado la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad, que va a impulsar una visión integradora en el ámbito del ciberespacio. Sí, va haber ciberguardiaciviles.

–¿Y en términos de renovación de material policial?

–Somos 80.000 personas. Siempre hace falta más, pero se dota con lo que está a nuestro alcance. Necesitaríamos quizá renovar vehículos, aviones, barcos, más chalecos... Y todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías.

–¿Cómo valora la actuación de la Guardia Civil en la “operación Judas”? El juez dijo que evitaron un mal mayor.

–La actuación de la Guardia Civil ha sido perfecta y siempre bajo la instrucción de un juez. A partir de ahí, las intenciones que tuvieran le corresponde decirlo al juez. No puedo sentirme más que satisfecho del trabajo.

–¿Cómo vive los ataques en el País Vasco y Navarra y el acoso que sufren en Cataluña?

–La Guardia Civil ha estado allí desde que se fundó, continúa y va a continuar porque así lo dice la legislación y los estatutos de autonomía. Que una parte de la población no respete a la Guardia Civil nos duele, pero lo que nos destroza el alma es que no respeten a las familias. Vamos a apoyar a nuestras familias y mantendremos la presencia y la cercanía en todo el territorio.

–¿En qué son los mejores?

–No me atrevo a decir que somos los mejores, sino que somos buenos. Las unidades de investigación son buenas por su preparación y su tenacidad: Diana Quer, el niño Gabriel... Nunca paramos de investigar. A perseverancia, pocas Instituciones ganan a la Guardia Civil. Y es muy importante la labor preventiva y de garantía de la seguridad que también hacen.

–¿Está relacionado el actual despliegue territorial con la escasez de efectivos en los cuarteles de la España vacía?

–La crisis ha hecho que se haya perdido personal. Estamos en tasas de reposición del 115%, entran más de los que se jubilan e iremos recuperando esos efectivos perdidos. Mi aspiración es llegar a 85.000 en 4 años. La Guardia Civil ha estado siempre en la España no urbana, es una de nuestras señas de identidad. Queremos garantizar la articulación del Estado y asegurar que quienes viven en la España vacía tengan los mismos derechos que los que viven en las ciudades. No queremos pasar por los sitios, queremos estar en los sitios.

–¿En qué medida difiere la subida salarial de guardias civiles con la equiparación que habían prometido?

–El acuerdo anterior alcanzado era un acuerdo político, no jurídico, y decidimos respetarlo y continuar con su ejecución, respetando el pago de los 807 millones. Estamos cumpliendo a pesar de no haber presupuesto. Regularmente se reúne la comisión de seguimiento y dan su opinión, aunque no siempre coincide con la nuestra. Es lógico que pidan unos más y nosotros decir lo que tenemos. Son unos incrementos salariales importantes, si es equiparación o no, cada uno lo tiene que pensar.

–¿Se va a impulsar el ingreso de más mujeres?

–Tenemos el 7%, que son casi 6.000. Cuando llegué planteé que ingresaran más porque si más o menos la mitad de la sociedad son mujeres, no puedes prescindir de ese talento. Además, estamos trabajando en medidas para mejorar la conciliación y tenemos el primer plan de igualdad en un cuerpo policial.

–¿Son suficientes los medios que hay frente a las avalanchas en Ceuta y Melilla?

–Hay un plan de mejora de las vallas y pensamos que ayudará a largo plazo a disminuir los intentos de salto. Tenemos medios que administramos lo mejor que podemos, pero es elemental la colaboración de Marruecos».