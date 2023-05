El "efecto 23-J": el fiscal general adelanta la designación de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar elecciones generales anticipadas el próximo 23 de julio ha llevado al fiscal general del Estado a adelantar la celebración del Consejo Fiscal en el que previsiblemente su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, será elegida para tomar las riendas de la nueva Fiscalía de Sala de Memoria Democrática.

La reunión del máximo órgano consultivo de la carrera fiscal, que preside el propio Álvaro García Ortiz y en el que es mayoritaria la representación de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), que se opondrá al nombramiento de Delgado, estaba prevista para el 19 de junio, pero finalmente se celebrará el próximo jueves día 8.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que tras el anuncio de adelanto electoral por parte de Sánchez se ha decidido "anticipar el Consejo Fiscal" una vez "consultado" este adelanto con la Inspección Fiscal y "recabados los antecedentes" (en marzo de 2019 se adelantó también el Consejo Fiscal tras la convocatoria de las elecciones del 28 de abril).

El objetivo, aseguran, es "que los trámites administrativos posteriores a la propuesta de nombramiento (la publicación en el BOE de los nombramientos y las tomas de posesión) no se vean entorpecidos ni demorados por el periodo preelectoral".

No obstante, fuentes de la Asociación de Fiscales aseguran que la iniciativa responde al interés en "que haya tiempo para convocar un nuevo Consejo Fiscal que incluya más nombramientos" (de hecho, la convocatoria del 19 de junio sigue en pie) y en "asegurar" la designación de Dolores Delgado para "no mezclarla con la campaña electoral", y evitar así que la elección de la exministra de Justicia, y ex fiscal general del Estado, como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática, le estalle a Sánchez a apenas un mes de los comicios.

"En dos semanas tomará posesión"

Delgado -en la actualidad fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo- ya venía ejerciendo competencias en asuntos de derechos humanos por decisión del fiscal general del Estado y, aunque no es la única candidata, se da por hecho su nombramiento. A la plaza también optan Juan Calparsoro, fiscal provincial de Guipúzcoa; Luis Ibáñez, de la Fiscalía Antidroga; y Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas.

"Su nombramiento va a salir adelante, de eso no hay duda y en dos semanas habrá tomado ya posesión", apuntan las fuentes consultadas.

Además de la designación para hacerse cargo de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática -una previsión de la ley pendiente de cumplimiento-, los miembros del Consejo Fiscal se pronunciarán también sobre los candidatos para la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio, para la que concurren Antonio Mateos, de la Fiscalía Provincial de Badajoz; María del Pilar Rodríguez, de la Fiscalía de Madrid; Miguel Ángel Aguilar, de la Fiscalía de Barcelona; y de nuevo Calparsoro.

En ese consejo se decidirán también los elegidos la Fiscalía Antidroga y las Fiscalías de Navarra, Baleares y Guadalajara.