Tras casi cuatro horas de reunión "cordial", PSOE y Unidas Podemos no han sido capaces de superar las "importantes discrepancias políticas" que les separan para poder llegar a un entendimiento de cara a la investidura. "No hay una vía para alcanzar un acuerdo", ha confirmado la portavoz socialista, Adriana Lastra, tras la reunión. Ambas partes han decidido poner fin a la ficción que mantenían hasta el momento, dado que ninguno se ha movido un milímetro de sus posiciones. El PSOE ha llegado a esta segunda reunión lanzando un ultimátum: si los morados querían avanzar, deberían renunciar a entrar en el Gobierno y comprometerse en un acuerdo programático. En caso contrario, el país se vería abocado a elecciones. Con este movimiento los socialistas se levantan de la mesa de negociación y dejan la pelota en el tejado de Podemos, para que "reflexionen" si están dispuestos a negar por tercera vez un gobierno progresista y propiciar con ello las elecciones. Fuentes socialistas aseguran que no promoverán más acercamientos y que deberán ser los morados, tras este periodo de reflexión, quienes se pongan en contacto si quieren avanzar en la senda descrita.

El líder del equipo negociador morado, Pablo Echenique, ha lamentado que el PSOE no se mueva de su planteamiento de gobierno de partido único. "Nos plantean que si no lo aceptamos, entienden que no debe de haber más reuniones entre los equipos", ha relatado. El representante de Podemos ha calificado como un "error" que los socialistas se levanten de la mesa porque "nos lleva directamente a la repetición electoral". Desde el partido de Pablo Iglesias mantienen la esperanza de que sus interlocutores "rectifiquen y acepten que lo que era posible en julio -en alusión al gobierno de coalición- también lo sea ahora". En la misma línea, los socialistas también se muestran reacios a romper del todo el vínculo negociatorio y aseguran que "no dan la batalla por perdida" y confían en la "reflexión" de los morados.