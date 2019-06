Francia puede entregar a Josu Ternera a España

¿Cuántas causas tiene pendientes en España «Josu Ternera»?

El ex dirigente de ETA tiene cuatro procedimientos abiertos en nuestro país por terrorismo. Está siendo investigado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 –en el que murieron once personas, cinco de ellas niños– y por su supuesta participación en el asesinato del directivo de Michelín Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria. Además, en 2015 fue procesado por delitos de lesa humanidad como ex jefe de la banda terrorista, junto a otros tres antiguos dirigentes de ETA, por su responsabilidad en los asesinatos cometidos por la organización criminal durante su jefatura. Por último, la Audiencia Nacional le imputó un delito de integración en organización terrorista en el histórico sumario de Batasuna, en el que se investigó la financiación de ETA a través de las «herriko tabernas».

¿Cómo afecta la decisión de la Justicia francesa a la tramitación de esas causas pendientes?

Fuentes de la Audiencia Nacional se muestran tranquilos y aseguran que la libertad vigilada del ex dirigente etarra «no afectaría» a los procedimientos que tiene abiertos en el tribunal. El único peligro, recalcan esas mismas fuentes, es «que se fugue». «Las OEDE (Órdenes Europeas de Detención y Entrega) están ya libradas y siguen vigentes», subrayan.

¿Es posible la entrega temporal de «Josu Ternera» a España para ser juzgado aunque esté en libertad?

Sí. El ex jefe de ETA puede ser entregado a las autoridades españolas para que afronte juicios pendientes en nuestro país siempre y cuando así lo acuerde la Justicia francesa. El hecho de que se encuentre en libertad no supone ningún impedimento siempre y cuando atienda los llamamientos de los jueces galos y no se de a la fuga.

¿Ha puesto en marcha la Justicia española algún mecanismo de cooperación judicial, desde su detención en Francia, para avanzar en la tramitación de las causas?

Sí. «Josu Ternera» ya ha sido reclamado para sentarse en el banquillo por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, una demanda de extradición que impidió ayer in extremis la libertad del etarra a la espera de su tramitación.

Además, la juez María Tardón también ha librado una comisión rogatoria para que se le notifique su procesamiento por lesa humanidad (que no se pudo efectuar al estar fugado) y se le exija una fianza de dos millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles

si fuera condenado.

¿La libertad acordada por motivos de salud por la Justicia francesa está sujeta a alguna medida cautelar?

Así es. «Josu Ternera» no tendrá libertad de movimientos si finalmente queda en libertad. Además del control judicial telemático, tendrá que entregar el pasaporte, no podrá salir de Francia y deberá acudir cada semana a una comisaría de París.

¿Existen antecedentes de etarras detenidos en el extranjero y puestos en libertad que se hayan dado después a la fuga?

El etarra José Ignacio de Juana Chaos se dio a la fuga en 2010 (dos años después de ser detenido en Belfast) mientras se encontraba en libertad condicional en Irlanda del Norte a la espera de que se resolviese su entrega a España para afrontar una causa pendiente. También se le había retirado el pasaporte y debía comparecer diariamente en comisaría, pero eso no impidió su huida. Actualmente sigue en paradero desconocido, aunque se le sitúa en Venezuela.

¿Tiene el ex dirigente de ETA alguna condena pendiente en España?

No. Sobre «Josu Ternera» pesan dos condenas en Francia, a siete y ocho años de cárcel, de 2010 y 2017 respectivamente, pero ambas fueron dictadas en rebeldía. Acogiéndose a la legislación gala, sus abogados han solicitado que se repitan los dos juicios en su presencia.