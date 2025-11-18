La UCO destapa que el PNV pidió tres cargos en el Gobierno a cambio de apoyar a Sánchez tras la moción de censura de 2018

El PNV se comprometió a apoyar la investidura de Pedro Sánchez en 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy a cambio de que les nombraran tres puestos clave en el Gobierno, según se desprende de un documento que Santos Cerdán hizo llegar a un tercero entonces y que forma parte del nuevo informe de la UCO aportado al caso Koldo. De acuerdo con el mismo, la formación nacionalista vasca pidió "un puesto importante" en la SEPI, otro en Adif y mantener a Javier Cachón en el Ministerio de Medio Ambiente.

Así se desprende del oficio policial al que ha tenido acceso LA RAZÓN, sobre el presunto reparto de mordidas de los cabecillas de la trama a cambio de facilitar obra pública. Cabe recordar que Cerdán se erigió en su interrogatorio ante el magistrado como una persona clave en el PSOE, toda vez que habría impulsado tanto la llegada de Sánchez a Moncloa en 2018 como su investidura en noviembre de 2023 tras los comicios generales de ese año.