El gerente de los sobres del PSOE consiguió donaciones millonarias en pandemia

Mariano Moreno Pavón, el "custodio de los sobres del PSOE", lideró una campaña en plena pandemia de donativos para la lucha para la investigación del coronavirus. El exgestor del partido se encargó de armar esta campaña para militantes, cargos y la estructura de la formación que consiguió una cifra millonaria en un tiempo récord.

Una donación colectiva para proyectos de investigación del COVID-19 para el Instituto de Salud Carlos III. "No podemos sentirnos más orgullosos de la militancia que tiene el PSOE. La reacción y el apoyo que estamos recibiendo es digno de mención; por lo que hemos prorrogado la campaña una semana más", se dirigía en una carta abierta a los socialistas Mariano Moreno.

"Los mensajes, llamadas o correos que nos llegan a diario con la firme voluntad de aportar, cada uno desde su posición, tanto dinero como su más valioso don: su corazón socialista. Hasta día de hoy hemos conseguido 405.200 euros, una donación humilde, pero con gran esfuerzo y sacrificio del conjunto del Partido. La gran mayoría de las donaciones son entre 20 y 100 euros", sostenía en abril del 2020.

La "máquina del fajo" del PSOE

Mariano Moreno, gerente del PSOE de 2017 a 2021, ha sido citado a declarar en el Supremo como testigo para que explique el procedimiento de pagos en metálico en Ferraz del que se beneficiaron Ábalos, Koldo y, como él mismo ha admitido, Pedro Sánchez. El actual presidente de ENUSA tiene que clarificar cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del partido.

Esta campaña es una más de la que este cargo, de la máxima confianza de Adriana Lastra, llevaba a cargo en el PSOE. Para la repetición electoral de noviembre de 2019, logró 4,7 millones de euros a través de microcréditos en 11 días y con un interés anual del 2,5% multiplicando, por 2 la cifra lograda en la campaña en abril de ese año.

Son solo dos ejemplos de las artes recaudatorias del exgerente del PSOE. Considerados por muchos como la "máquina del fajo" de Ferraz era el gerente al que después premió en ENUSA con un sueldo de 245.000 euros anuales. Todo ello gracias a la intermediación de Lastra con la actual vicepresidenta María Jesús Montero.