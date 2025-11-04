El Gobierno defiende a Torres: "Por lo que conocemos, queda demostrada la falsedad de las acusaciones"

El Ejecutivo al completo está cerrando filas en torno al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, después de que ayer se revelase el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se dio a conocer que el entonces presidente del Gobierno de Canarias intercambió mensajes con el exasesor del exministro de Transportes, Koldo García, y que llegó a reclamar "pagos pendientes" para la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, a la que podrían haberse adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular.

"Por lo que estamos conociendo del informe, queda absolutamente demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres", ha espetado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Gobierno.

En este sentido, la aragonesa ha matizado que "conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad", motivo por el que para el Gobierno "se descarta completamente" cualquier "implicación" del canario.

Torres negó cualquier tipo de vínculo con la trama

Era 2 abril de 2024 cuando el ministro canario, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que no había tenido ningún contacto con el exasesor Koldo García en lo relativo a la trama de las mascarillas. Algo que el reciente informe de la UCO evidencia que es falso.

"Ni hubo indicaciones a mí, no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara con ninguna empresa en pandemia", aseguró entonces. Unas declaraciones que ahora el documento de la Guardia Civil evidencia que mintió.

En una conversación que data del 1 de julio de 2020, el actual ministro escribió a Koldo para hacerle saber que conocía el motivo por el que el exasesor le estaba contactando: por un problema relacionado con el cobro de las mascarillas -ya entregadas- de la empresa de Aldama y que no cumplían con los requisitos mínimos de calidad.

"Esta noche te llamo", escribió Torres, que al rato le reiteró "tranquilo, que estoy con la responsable de recursos económicos de Sanidad". Unas declaraciones que desmontan la versión que el canario ofreció desde La Moncloa hace ahora más de un año.